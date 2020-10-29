針對路上隨處可見的電動自行車違規頻傳，市議員林德宇29日質詢表示，騎乘電動自行車是否需戴安全帽？電動自行車與電動輔助自行車有何不同？連督導交通業務的副市長陳子敬都對這些問題一知半解，難怪民眾會不清楚，他要求市府列為道安會報重點工作，交通局應加強對民眾的宣導。

林德宇表示，近年道路上隨處可見民眾騎乘電動自行車，但對相關法律規範未必了解。他秀出兩款標章，詢問副市長陳子敬是否知道哪個是電動自行車的合格標章，哪個則是電動輔助自行車的合格標章？陳子敬表示不清楚。

林德宇再問，騎乘電動自行車是否需要戴安全帽？副市長陳子敬則回答，「因為它速度比較慢，所以現在沒有這樣的要求」。林德宇隨即表示，根據道路交通管理處罰條例第73條，「電動自行車駕駛人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣三百元罰鍰」，顯然陳副市長不了解相關規範。

林德宇說明，「電動自行車」與「電動輔助自行車」兩者在法規定義上都屬於慢車，不需掛牌照，騎乘也不需持有駕照，速限也都是時速25公里，但前者純以電力驅動，騎乘需配戴安全帽，後者則以人力踩踏為主，附有腳踏板，騎乘時不需配戴安全帽。

林德宇指出，連督導交通業務的副市長陳子敬都不清楚相關規範，一般民眾更不會了解，因此騎乘電動自行車未戴安全帽甚至酒駕等違規行為層出不窮。

林德宇表示，新北市在今年10月已公告禁止此二種車輛行駛有人車公道標誌的人行道，台中市目前則僅有潭雅神綠園道禁行電動自行車，他要求交通局加強相關的管理及宣導工作。

交通局長葉昭甫表示，過去就有針對電動自行車的相關規範做宣導，也結合勞工局對移工適度宣導，不過可以再加強，讓這些規範及觀念普及度再強化。在管理規範方面，交通局則正在針對這些未掛牌的慢車訂定移置作業的自治條例，加強管理。

林德宇指出，交通部在9月14日已預告將針對電動自行車修正道路交通管理處罰條例，未來騎電動自行車可能需要掛牌照、強制保險，並限制一定年齡以下兒少禁騎，他要求在修法未完成前，交通局要就現況加強宣導，並列為道安會報的重點工作。

(中時 )