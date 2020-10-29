有關「F-5原定 2019年汰除，勇鷹機延遲交機被迫繼續飛」、「F-5E／F機型老舊，勉強延壽，導致事故發生」等情，空軍表示，新式高教機前於104年完成建案程序，並依規定呈報行政院，惟未獲核定；復於105年始重新啟動建案作業。

空軍指出，目前新式高教機執行進度均依期程推動，將於110年起逐次量產交機，本軍將依計畫逐次汰換F5E／F型機，預計113年完成。

空軍說，83至89年期間，已完成F5型機結構強化作業，另93年經原廠評估回覆，單座機壽期時數為14,779小時；雙座機為30,000小時，目前F5型機平均飛行時數為7,825小時，均未超出美方原廠規範。另依技令定期執行F5型機結構檢查，確保各項飛訓任務順利執行。經查目前全世界仍有二十六國正常使用中，並無老舊問題。

空軍指出，這次優秀同袍不幸殉職，對家屬造成無比傷痛，深感遺憾與不捨，籲請各界持續支持空軍精實訓練，捍衛領空。

(中時 )