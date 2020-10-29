為推動行動藝術概念打造「藝術公車」，台中市議員林德宇29日在議會質詢中指出，交通局應思考如何用公車車體廣告打造屬於台中的行動美術館，提升大眾運輸的附加價值，觀旅局也應在外縣市投放具創意、話題性的公車廣告，持續推廣台中觀光。

林德宇說，屏東縣政府今年6月推出10台藝術公車，讓10幅世界名畫隨著公車走進屏東大街小巷；第二波又跟罕見疾病基金會合作，將10幅病友畫作登上公車車體，充分體現行動藝術、城市美學的概念。

林德宇指出，台中市過去也曾推出迪士尼彩繪雙節公車，但當時沒有連同車窗玻璃的部分一同彩繪，比較可惜。他認為，交通局除了關注硬梆梆的公車運量，也應持續思考如何應用行動藝術，打造屬於台中的行動美術館，更能提升大眾運輸的附加價值。

交通局長葉昭甫表示，法規上有規範公車窗戶要從外面看得到裡面，這部分在技術上要怎麼處理，需要研究看看。葉昭甫說，公車不只是提供運輸服務，也是一種移動意象，負擔資訊傳達的功能，若觀旅局或文化局有相關的概念想法，交通局也可以來做。

林德宇表示，若台中公車上印的不再是政令宣導或活動行銷資訊，而是畫作或藝術，將是生活美學的提升，也是公部門的一大突破。

林德宇指出，除了台中自己的公車美學要有所提升，觀旅局也應加強在外縣市的公車廣告投放，透過更有創意、更具話題性的廣告，持續推廣台中的觀光產業，吸引外縣市遊客造訪台中。

觀旅局長林筱淇說，目前觀旅局投放的公車廣告都是以活動內容文字，再搭配一些圖片為主，內容較簡單，林德宇建議的部分觀旅局會再研議。

(中時 )