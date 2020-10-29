台電台中火力發電廠因超量使用生煤，去年三度遭台中市環保局裁罰、金額總計達1800萬元，中市府並同時廢止中火今年的許可證，此案卻於今年2月遭環保署撤銷處分，中市府繼而聲請停止執行，但最高行政法院今駁回此案、全案確定，對此，台中市府表示「很遺憾」，將持續為捍衛中部空品而努力。

台電台中電廠去年生煤使用許可量為1104萬公噸，中火11月28日使用量超過1110萬公噸，遭台中市環保局裁罰300萬、並限期改善；但鍾火遲未改善，環保局接連於12月14日、23日複查，又裁罰中火600萬、900萬元，總計去年三度裁罰金額達1800萬，同時廢止中火2、3號機今年的生煤使用許可證。

針對中市府對中火的裁罰，行政院環保署今年2月間發函撤銷，但台中市府無法接受，認為放任中火無限度使用生煤、將帶給環境重大汙染，向台北高等行政法院聲請停止執行該撤銷案，北高行則於8月7日裁定駁回；環保局再度抗告，最高行政法院今天裁定駁回。

台中市環保局對於最高行的裁定，以「很遺憾」回應，環保局強調，當初除針對環保署的撤銷處分聲請停止執行，也於8月11日同步提起行政訴訟，後續將就行政訴訟的部分持續努力。

(中時 )