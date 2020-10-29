針對記者問到，兩岸進入準戰爭狀態，國台辦發言人朱鳳蓮在記者會陷入長達30秒的沉默。宅神朱學恒表示，代表人家發言人沒有跟著台灣學者瞎起鬨，有啥好高興的？

朱學恒在臉書貼文表示，兩岸進入準戰爭狀態，連國台辦發言人都呆了30秒，是不是真的很害怕台灣？很多台派高興得不得了，但這是代表人家發言人沒有跟著台灣學者瞎起鬨，哪有甚麼好高興的？

朱學恒也在直播中指出，固安作戰計畫是應對解放軍跟國際態勢，包含可能的友軍、敵軍，包含國際態勢，每年都會修改，來穩固安全。當解放軍攻台了，固安作戰計畫是以防守為主的計畫，是台澎金馬最後防衛線計畫，以前固安作戰計畫都是預官跟大專兵寫的，對解放軍的假設不像當初823砲戰一樣。解放軍若長期圍堵台灣，奪島要越快越好，短則7天、長則1個月，拖太久，恐引發美、日、韓干涉；時間太長了，美軍不來，感覺說不過去。

朱學恒點出，假設解放軍攻台，要登陸或空降，一定有斬首行動，從淡水河攻進來，但是台灣淡水河沿岸有大砲跟戰車；空降可能在高爾夫球場，然後可坐捷運或搶一些車攻進台北。

(中時新聞網)