萬聖節將至，不少孩童因住院無法參與熱鬧節慶，基隆長庚29日舉辦「萬聖正義趴」幼兒安全不害怕的主題活動，邀請民視兒童節目《快樂故事屋》的主持人瑋瑜姊姊、HAPPY熊及基隆市婦幼隊警官與小寶貝同樂。瑋瑜姐姐說：「為了鼓勵這群可愛小寶貝們，在與病痛對抗期間仍然能開心歡渡萬聖節，基隆長庚醫院精心設計了一場萬聖趴，看到孩子的笑容自己心都融化了」。

瑋瑜姐姐特地裝扮「緋紅女巫」，與HAPPY熊主持活動，婦幼隊警官陪同4位小哈雷英雄騎士一同進場，小朋友也以各種英雄角色裝扮，副院長洪明瑞也特地打扮成蜘蛛人帥氣登場，而醫護、社工及護理師也裝扮超人、美國隊長、女警官等角色，讓小朋友驚喜連連。

瑋瑜姊姊說，看到醫生們在空檔衝來與大家一同裝扮同樂，不說還不知道是醫生與警官，而活動一結束後，醫生和護理師立刻趕回診間，馬不停蹄地都沒有休息，看到醫者父母心在關心這群小朋友，讓瑋瑜姊姊紅了眼眶。

近年頻傳重大兒虐事件，在互動短劇中，婦幼隊警官與護理師打扮正義使者現身，教導小朋友學會各種保護自己的正確安全觀念。基隆長庚紀念醫院長期致力於病童關懷，透過活動與小禮物的方式幫小朋友們加油打氣，讓小朋友們暫時忘記身體的不適、疼痛，及看醫生的恐懼，要讓小朋友的歡笑成為治療疾病的最好特效藥。

基隆長庚醫院29日舉行萬盛變裝活動。（民視提供）

基隆長庚萬聖節活動，左起瑋瑜姐姐、副院長洪明瑞、Happy熊。（民視提供）

瑋瑜姐姐送餅乾給院童。（民視提供）

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