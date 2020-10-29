一段撒錢影片，在網路上掀起熱議，該段影片說明，一名土豪因為罹患不治之症，認為人死了也無法帶走財富，因此決定搭上直升機，狂撒大把鈔票，據說有一家人，狂撿90多萬人民幣（約台幣383萬元），但有網友戳破真相，表示事實並非如此。

27日某網站發布一段影片，標註「重慶土豪患絕症，坐直升飛機在天空撒3000萬（約台幣1.2億），市民狂撿人民幣」，從影片中可以看到，多張百元大鈔從天空飄落，許多民眾到街頭上撿錢，連司機也停車狂撿，一度造成交通壅塞，甚至有網友透露，隔壁鄰居一家人撿走90多萬人民幣（約新台幣383萬），讓大家超羨慕。

路人狂撿錢(圖片取自微博)

影片瞬間引起討論，網友好奇直升機裝的下3000萬人民幣？「天上掉餡餅，原來這句話是真的」、「看起來不向有3000萬啊」；對此有眼尖網友指出，這段影片先前就曾流傳過，是一名男子吸毒後出現幻覺，才把用來新家裝潢的錢，大約20萬人民幣，從樓上撒出去。

當地警方也證明，住在重慶的29歲柏姓男子，10月17日在家中吸食「冰毒」（新型毒品的一種，又名甲基安非他明），柏男情緒亢奮、精神恍惚還出現幻覺，將大把百元鈔票從陽台往下撒，吸引路人瘋搶，而柏男事後也因為吸毒遭警方拘留。

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(中時新聞網)