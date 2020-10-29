歐洲央行（ECB）29日公布最新貨幣決策，儘管歐洲爆發新一波疫情，德法等國二度封鎖防疫，歐央頂住壓力，讓利率與購債規模維持原狀符合預期，但也釋出迄今最清楚的訊息，準備於12月例會再祭寬鬆。

ECB周四政策聲明雖仍按兵不動，警告二次疫情危及經濟成長，示意在12月10日政策會議將重新評估，是否需要更多支撐經濟的行動。ECB透露會在12月例會發表新的經濟預測。

ECB聲明指出：「管理委員會將因應情勢，適時重新調整貨幣工具，確保金融環境仍利於支持經濟復甦，抵消疫情對通膨預期的負面衝擊。」

ECB總裁拉加德（Christine Lagarde ）在政策聲明發布後的記者會上指出，新冠疫情重燃，政府為遏阻疫情再行封鎖措施，近來的指標數據反映出，經濟動能流失的速度之快超出預期，歐元區近期經濟展望將「明顯惡化」。

拉加德表示，雖說ECB自3月起採取的刺激手段，達到支撐經濟活動的效果，但經濟「顯然」還是有下行風險。

她提到，趁12月例會重新進行總體經濟預測的機會，ECB可徹底評估如何調整政策因應。

拉加德發表會後談話後，歐元兌美元跌至1個月低點，來到1.1686美元兌1歐元。

歐洲現正遭逢第二波新冠疫情的強勢反撲，前兩大經濟體德國和法國已宣布實施二次封鎖，為期至少一個月，歐央無疑承受擴大貨幣刺激穩住經濟的壓力。

歐央周四聲明，存款利率續留在-0.5％，再融資利率維持零水位。規模1.35兆歐元的「疫情緊急資產收購計畫」（PEPP），至少持續到明年6月，保持每月200億歐元的購債步調。

分析師認為，這是歐央為何迄今仍按兵不動的原因之一，畢竟有這麼多刺激措施尚在進行中。

(工商 )