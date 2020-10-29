據美國之音報導，美國國務卿蓬佩奧29日再次對中共當局迫害新疆維吾爾穆斯林，踐踏宗教自由的行為作出抨擊，稱這是中共對宗教自由構成的「最大威脅」。

蓬佩奧是在雅加達對印尼最大的伊斯蘭組織「伊斯蘭教士聯合會」的青年派安索青年運動演說時發表這番評論的。該組織有成員近千萬，具有廣泛的影響。

蓬佩奧強調美國與印尼共同致力於穆斯林的宗教自由，他還提到了印尼對於宗教的容忍，並且讚揚了印尼華僑的貢獻。

印尼是世界上穆斯林人口最多的國家。蓬佩奧說，「無神論的中國共產黨試圖讓全世界相信，它之所以對新疆的維吾爾穆斯林採取殘酷的壓制手段是反恐的需要、或者是消除貧困的需要，這要看聽眾是什麼人。」

但是，蓬佩奧說，「我知道中國共產黨試圖讓印尼人對你們（在新疆的）穆斯林兄弟所遭受的苦難睜一隻眼閉一隻眼。」

蓬佩奧還稱中國官員關於維吾爾人都「渴望放棄自己的民族、宗教和文化特徵以趕上‘時代’，享受在中共領導下取得的發展利益」的說法不過是一廂情願。蓬佩奧敦促印尼人不要相信中共的謊言。

中國否認迫害維吾爾族人的指控，稱那些所謂拘留營是職業培訓中心，其目的是為了剷除極端主義，促進經濟發展。

美國會兩黨議員推出決議案 認定新疆人權侵犯為種族滅?

印尼是蓬佩奧這次南亞之行的最後一站。之前他已經訪問了印度、斯里蘭卡、馬爾代夫。他在印度和美國國防部長埃斯珀與印度的外交部長和國防部長舉行了2+2會談，雙方達成了軍事合作協定。根據協定，印度將可以分享美國的衛星情報，與美國軍事情報系統聯網，大幅度提升印度先進武器的「精確度」，加強印度的軍事能力。

蓬佩奧還向馬爾代夫承諾將在該國首次設立美國大使館。

雅加達是東南亞國家聯盟的總部所在地。蓬佩奧在稍早與印尼外長馬爾蘇迪（Retno Marsudi） 一起舉行的聯合記者會上對中國威脅鄰國的做法進行嚴厲的批評。他說：「我們尊重海洋自由、主權和法治。」馬爾蘇迪表示，「任何聲索主張都應該以普遍認可的國際法原則為基礎」。

蓬佩奧是週三晚上抵達雅加達的。星期四上午，他會見了印尼總統佐科·維多多，然後會見了印尼外長馬爾蘇迪。

在與馬爾蘇迪共同舉行的聯合記者會上，蓬佩奧讚揚了印尼在抵制中國在南海「非法的」主權要求和保護本國領土主權方面所做的努力。

他說：「我們遵守法律的國家拒絕接受中國共產黨在南海的非法主張，這一點可以從印尼針對這個問題在東南亞聯盟和聯合國展現的大膽領導角色清楚看出。我們也歡迎印尼正作出榜樣，為保衛納土納群島周邊海上主權採取果斷行動。」

蓬佩奧說：「這是在多邊框架下值得追求的一個事業，特朗普政府對此非常支持。」

過去一段時間來，印尼當局大膽驅離進入納土納群島專屬經濟區的中國海警船和漁船，總統維多多今年年初還高調前往大納土納島視察，強調納土納群島及其海域是印尼的領土。

今年7月，美國在南海問題上的立場出現了重大調整，否定了中國在這一爭議海域的幾乎所有主權要求。過去，美國一直認為中國和周邊較小鄰國通過和平方法按照聯合國有關仲裁結果解決彼此之間的主權爭端。但此後，美國宣佈不承認中國在自己得到國際承認的水域之外的任何海洋主權要求。

蓬佩奧說，中國對馬來西亞附近的詹姆沙（中國稱曾母暗沙）、越南附近的萬安灘（中國稱南沙群島）、文萊附近的北盧康尼亞灘（中國稱北康暗沙），和印尼附近的大納圖納島（中國稱曾母群島）等水域的主權要求都是不合法。

馬爾蘇迪外長表示：「南海應該是一個穩定與和平的海域。國際法，尤其是1982年的聯合國海洋法公約必須得到尊重和實施。因此，任何主權主張都應該基於國際社會普遍認可的國際法，包括聯合國海洋法公約。」

2016年，一個國際法庭裁定中國的九段線主張違反聯合國海洋法公約。

(中時 )