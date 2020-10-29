何猷君、奚夢瑤節目曬恩愛。

已故澳門賭王何鴻燊的四房兒子何猷君，近日與大6歲超模妻子奚夢瑤一起登上大陸實境秀《幸福三重奏》第三季，大方分享兩人婚後甜蜜生活，也讓外界得已一窺神秘的豪門世界，讓節目未演先轟動。

被譽為人生勝利組的何猷君，不僅出身富貴，還遺傳自老爸的優良基因，從小就是數學天才，18歲那年同時拿到劍橋大學及麻省理工學院的錄取通知，最終選擇進入麻省理工就讀，而且只花了3年時間就完成4年課程，並以21歲之齡成為史上最年輕進入麻省理工攻讀金融碩士的學生。

年僅25歲的他，近日也在節目中被問及為何會年紀輕輕就結婚的問題。對此他說：「婚姻並不是注重於年齡，而是注重於找不找到對的人，讓你往後餘生都很安心很開心。」

何猷君更引述父親曾對他說過的一句話，「聽老婆的話會發達」，所以他也早點聽早點發達，此對話也被戲稱意外揭密了身價高達2兆台幣的何鴻燊致富原因。

另外，何猷君還自爆最初認識奚夢瑤，約了她1個半月，奚夢瑤才肯出來吃午飯。對此，奚夢瑤也笑說，因為當初看新聞，對何猷君印象就是花心。

(中時新聞網)