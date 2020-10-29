現代人講求健康，外出便會自備水壺，確保身體攝取適量的水份，但也有不少人會選擇到超商購買礦泉水，平均單價大約落在20~30元，就有網友好奇發問，以20元的價格來說，買5瓶等於一個不錯的便當，「買礦泉水的算盤子嗎？」對此，就有網友表示仍會購買，「口渴時錢真的不算什麼」。

原PO在PTT上以「買礦泉水的算盤子嗎」為題說明，自己出門會帶上保溫杯，但有時忘記就會去超商買礦泉水。直到有次他才驚覺，「不對啊，真的超盤的 」一瓶礦泉水20元，買5瓶就可以吃個不錯的便當了，因此他好奇在超商買水是否真的是「盤子」的行為。

貼文發出後網友表示，仍然會購買超商礦泉水「渴了就買」、「都要渴了，你會在乎20塊嗎」、「口渴時，錢真的不算什麼」、「偶爾有需求會買，反正不是常態。」、「如果只是沒容器，那也只會買一次，就可以拿來裝水啦」。

還有網友給出較省錢的建議，「去超市買比較便宜」、「超商優惠了解一下」、「檳榔攤一箱60平均一瓶2.5」也有人表示，有時會買瓶裝水是因為比較好喝，「可是真的比較好喝啊，跟過濾的自來水比」、「有些飲水機的水都有怪味，有時候真的寧願買寶特瓶的」。

(中時新聞網)