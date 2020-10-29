台中市議員徐瑄灃29日質詢時指出，市府宣揚公車自動稽核機制對提升公車服務有莫大助益，一方面又不公開公車評鑑結果感到不解，交通局為何不採自動稽核取代委外公車評鑑？徐瑄灃要求公車評鑑報告一定要上網公布，讓市民了解公車業者服務績效，並建議要將公車業者與駕駛員勞資關係納入評鑑指標。

徐瑄灃指出，交通局不應該只想到捷運，應該構建結合火車、捷運站、轉運站與高速公路、台74線以及全市東西橫向南北縱向幹線的便捷公車網絡，縮小市區與山海屯區的公車班次的差異。

徐瑄灃說，交通局應分析民眾乘車需求，據以調整路線，協助市區公車業者提升經營效率，降低政府補貼虧損。交通局應將廣告收入納入業者營業收入，需要定期派員實地抽查考核市區客運業者辦理虧損補貼計畫執行情形。

徐瑄灃表示，市府交通局只求貼補業者，卻沒有嚴格要求業者調整路線提升品質，市府沒有改變貼補思維，公車業者如何會從調整線路，降低票價著手，自然，免費公車只會加碼成為雙十公車，難以落日。

潭雅神地籍圖重測產生許多圖地不符的紛爭，徐瑄灃建議地政局應該逐案列管，追蹤進度，積極協調溝通，不要擱著、擺著、等著問題解決。

(中時 )