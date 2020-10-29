照片分享網站Pinterest28日盤後公布財報顯示，第三季（截至9月30日止）營收遠優於預期、用戶大幅成長，主因在於多家企業抵制在臉書平台刊登廣告並將資金轉向他們，進而拉抬上季業績表現。

受上季財報報喜消息的激勵，Pinterest周四開盤飆漲40.11％，每股報68.32美元。

據財報顯示，Pinterest第三季營收年增58％至4.43億美元，高於市場預估的3.83億美元。上季淨損為9,400萬美元，經調整後的每股盈餘（EPS）為13美分，優於分析師預期的3美分。

新冠肺炎疫情肆虐期間，企業對於線上廣告需求升高，帶動Pinterest上季營收強勁成長。此外，逾千家的廣告商參與「拒用仇恨牟利」（StopHateForProfit）運動、群起抵制在臉書刊登廣告，也讓Pinterest廣告業務大增。

財報顯示，Pinterest上季全球每月活躍用戶人數攀升37％至4.42億人，高於市場預期的4.36億人，其中國際活躍用戶暴增46％至3.43億人，美國用戶成長13％至9,800萬人。每位用戶平均收入（ARPU）為1.03美元，高於分析師預期的0.9美元。

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