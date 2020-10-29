台中市經發局長張峯源29日表示，台中是台灣機械產業重點聚落，隨著工業4.0、人工智慧（AI）技術發展，數位轉型已成為傳統產業，邁向智慧製造的重要策略。但據資策會10月發布的《台灣製造業數位轉型調查》結果顯示，約六成製造業，尚未規劃數位轉型，由此可見轉型仍有相當大進步空間。

張峯源29日在「2020企業數位轉型研討會與技術展示交流」活動，暢談智慧製造與數位轉型，並以親訪工廠案例，做分享。他說，在台中神岡、清水一帶，很多機械相關產業，像源潤豐等業者，都在此落腳生根，且都做到「隱形冠軍」。

目前這些業者做法，都是一步一腳印的經營，且企業已傳承接班至第二代，但他反問業者，為何能在世界上維持業界領先的地位？業者回應，公司引進機械手臂，無論是夾取、秤重及排線，都用機械手臂，並自豪地說，工廠外面都是鐵皮屋，但裡面都是最新科技設備。

至於人才方面，業者不諱言，目前年輕人最喜歡進入設有機械手臂的自動化工廠，因為年輕人喜歡玩手機及模擬線上遊戲，現代化的工廠，都操作智慧工具機，好像模擬打電動玩具一樣，年輕人覺得工作很過癮。

張峯源指出，台中數位轉型，我們從產業界可以看出，業者引進最新製程、排程及最新加工技術，做數位轉型。 與會的資策會地方創生服務處長洪毓祥指出，數位轉型三層次，包括數位化、數位優化，及數位轉型。而廠商先從數位化開始做起，若不走數位化，根本沒有辦法產生數位資產，就沒有辦法優化，所以，數位化第一件事情，就是把公司的知識（knowledge），全部透過電腦系統及數位科技，做儲存與整理。

在數位優化方面，包括「營運卓越」的價值活動、價值系統與生態系統，及「客戶體驗」的顧客獲取、業務拓展與關係維護，但台灣中大型製造業，目前大都還處於數位優化階段。

至於數位轉型，包括創造新的服務模式，及新的商業模式，或是提升公司的附加價值、改變經營型態。以自駕車研究案為例，說明未來自駕車，不是自己擁有，而是共享；未來的車子，不是車主自己開車，而是自駕，很多商業型態改變，其商機如何，備受關注？

洪毓祥強調，新冠肺炎（COVID-19）及「美中對立」，現在還是進行式，將對台灣製造業有很重要的影響，包括供應鏈的斷鏈、重組。也許現在製造業老闆，會選邊站，到底是美國生產或大陸生產，還是兩邊都押寶，即兩邊都生產？還是供應鏈以前在大陸集中生產，而零件在台灣組裝，或當地組裝再出口。

不過，「美中對立」後，美方對產品生產履歷非常重視，即上、中、下游的零組件，有沒有與中國（China）扯上任何一點點的關係，因此，不管這次美國總統選舉結果如何，上述現象大概都會成為一個發展趨勢。

與會廠商包括工具機、木工機、手工具、水五金、製鞋、自動化、機器人與資通訊等產業上百位代表出席，並共同宣誓展開數位轉型、翻轉產業未來。

該會議也邀請到包括資策會、虎尾科技大學、新代科技與網聯科技等產、學、研專家，進行數位轉型技術與案例分享，提供製造業者導入數位化的關鍵方針。

為了將理念與實務並行，現場集結Beckhoff倍福自動化、台灣帆軟、瑞士商柏泰、泓格科技、上研科技、思納捷科技、資策會、均豪精密、物聯雲/新漢智能、ABB艾波比、網聯科技，及寶元數控等12家「台灣智動化系統整合聯盟」會員廠商，提供諮詢服務與模擬展示，協助加速數位轉型布局，進而提升中部企業數位轉型產業技術應用。

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