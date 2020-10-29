美軍B-52轟炸機測試高超音速導彈

美國國家安全顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)表示，美國已退出《中導條約》，如有必要，美國將在亞洲與歐洲部署高超音速導彈，以遏制中國大陸與俄羅斯。

據《今日俄羅斯》報導，歐布萊恩是在在哈德遜研究所演講中提到高超音速導彈這款美國尚未研發成功的武器。他說：「我們正在開發高超音速武器，以及可以保衛美國與盟友的彈道導彈系統。」而這些導彈將「捍衛我們的盟友並對抗中國，並且如果有必要，我們將在歐洲部署相同的導彈，以遏制俄羅斯。」

歐布萊恩說，北京使用導彈實施反介入／區域拒止(A2/AD)策略，阻擋美國的軍事力量接近中國大陸周邊的美國盟友，把大陸周邊當作其勢力範圍。

報導指出，歐布萊恩先前曾宣布美國海軍將用最新式的弗吉尼亞級潛艇和朱瓦特級驅逐艦部署高超音速武器，隨後就開始與討論將超音速導彈部署到歐洲的問題。

美《即時防務》網站表示，美國最後勢必在所有柏克級驅逐艦上部署高超音速武器，這種企圖讓美國海軍十分驚訝，因為迄今海軍對這項尚在研發中的武器，根本還未編列任何預算來對現有戰艦進行改裝。目前還不能指望能順利地在2023年首次部署陸基高超音速導彈，海基部署就更不知何時可以實現。美國海軍戰略系統計劃負責人強尼．沃爾夫上將曾表示，海軍的目標是21世紀20年代中期能具備初步的高超音速武器戰力，目前還在積極努力中。

(中時新聞網)