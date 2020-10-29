甫結束為期1周亞太行的美海軍部長布瑞斯威特28日警告，中國大陸對美國構成的威脅，遠比許多美國人想像得還大。大陸不僅對美式生活(American Way of Life)形成「無可比擬」的威脅，更讓人憂心的是在這場美陸角力中，華府是落後的一方，必須迎頭趕上。

布瑞斯威特在出席華府海軍活動時指出，在與中國大陸的競爭之中，美國是弱勢的一方，需要迅速趕上。美國人不懂中共已成為美國最大的威脅；但其深信這場新興的威脅，是美國史上前所未見的威脅。

他憂心，美國人的基本自由遭受威脅。「有一天我們可能發現再也不能說我們的語言，我們失去自由開放的社會生活、宗教自由、言論自由與集會自由。這些可能都遭到一筆勾銷」。

對於美防長艾斯培與國務卿蓬佩奧與印度簽署協議，擴大美印間衛星數據的分享，布瑞斯特也表示正計畫訪問印度。透過雙邊海軍交流，彼此敞開大門的機會已浮現。

他強調，建立夥伴關係在對抗大陸全球影響力的擴張至關重要。特別是北極地區，隨著北極永冰層融化，已產生一條航道，可讓大陸輸送其商品。這對中共產生龐大的財金利益，卻對美國來說是「巨大威脅」。過去的大陸並沒有今天的財富與能力，可從是任何想要的建設。

大陸目標是在2049年成為全球領先國家，並在軍事上投入大量金錢，還在南海造艦與島嶼軍事化。

布瑞斯威特說道，美國遭逢911後，大陸將全部精力投注在中東之上；如今則致力於復興過去繁榮。對美國而言，必須了解這場威脅不是來自於國內，但卻影響我們後代在自由社會中生活的能力。

在13號到20號的亞太訪問行程中，布瑞斯威特先後訪問日本、新加坡、關島與帛琉，會見當地政軍領導人。他也是近2個月以來，第2位拜訪帛琉的美國國防部高層。

美國海軍學會新聞網(USNI)分析，隨著中共在該區域行動日益積極，布瑞斯威特此行重要任務是讓第二島鏈在面對中國大陸時，能在軍事計畫與作戰上發揮更大的作用。

(中時新聞網)