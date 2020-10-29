國寶集團總裁朱國榮被控涉嫌炒作松崗資產管理公司股票案，檢調勾稽比對帳冊及金流，發現仍有疑點需要釐清，台北地檢署檢察官29日再度傳訊朱國榮及股市作手鄭光育，複訊到晚間10時40分，朱國榮請回，鄭光育則被檢察官向法院聲請羈押禁見。
檢調獲報，2018年2月至4月間，朱國榮等人涉嫌以相對成交等方式炒作松崗股價，從每股20多元炒到最高到90多元，不法獲利超過上億元，共有六個集團，分別屬公司派及市場派，不法獲利逾1億元，涉證券交易法。
檢調發現，松崗炒股案除了朱國榮等人涉案外，股市作手鄭光育也涉入其中，去年6月14日對松崗炒股案進行第二波搜索約談，將鄭光育約談到案，複訊後諭令以300萬元交保。
檢調深入追查後發現，鄭光育涉案甚深，因此第三度傳訊朱國榮，並再傳鄭光育，比對2人供詞後，認定鄭在炒股案中扮演關鍵角色，有勾串共犯之嫌，因此向法院聲請羈押禁見。
(中時 )
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