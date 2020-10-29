好市多物價美廉，一到假日便有許多人會前往採買生活所需。日前，有一名女網友在臉書社團指出「第一次買牛奶買到籤王」，回家打開牛奶才發現拉環不見了，令她嚇得不知是要認賠，還是要退貨，而此經歷網友看了之後，竟釣出不少會員也有相同經歷。

這名女網友於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文以「第一次買牛奶買到籤王」為開端，表示昨日赴好市多購買一瓶牛奶，在賣場已有先查看期效、外觀，殊不知還要「搖一搖」？

由於，她買回家時並無馬上打開飲用，而是到了隔日早晨，一如往常地轉開瓶蓋，卻發現「疑？我的拉環怎麼消失了？」令她質疑是否是遭人退貨後直接上架，或是「現場有人口渴喝了一口再放回去」，基於食安問題，她也不敢飲用。

原PO內心相當掙扎要喝，還是要退，於是將其PO上網求助網友。不少會員看了之後，都認為「退吧..別冒險，我在買的時候都會先拿去旁邊轉開看看拉環還在不在」、「退！畢竟吃進肚子裡」、「牛奶一定有拉環沒有的話就是瑕疵品」、「我也曾拿到沒拉環的，打去客服問這種沒拉環是正常的嗎？！客服請我不要喝，直接拿回現場退！」

其中，也有網友分享她曾經在賣場看到的景象，「看過屁孩直播拉開拉環，喝一口放回去」，也有人指出，近期好市多牛奶出狀況的機率愈來愈高了，建議購買前還是要先確認商品的完好性。

(中時新聞網)