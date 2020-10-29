俄羅斯聯邦國防部計畫將T-72B3主力戰車，部署到有爭議的南千島群島，可能會引起日本的反彈與警覺。

防衛部落格(Defense Blog)報導，1945年日本向盟軍投降前外，蘇聯佔領了原先日本所有的千島群島部分，俄羅斯將其稱「南千島群島」，日本則認為至少4個島仍有爭議，分別是擇捉、國後、色丹、

齒舞群島，日本稱為「北部領土爭議」。

有這些島嶼的所有權分歧，使日本與俄羅斯之間的關係幾十年來都有芥蒂，因此日俄兩方沒有簽署過和平條約。

在1990年代，俄羅斯因為經濟困難，曾經與日本商議將2個島歸給日本，但日本當時沒有答應，到普丁上台後，普丁表示南方四島「毫無領土爭議」，並擴大對島嶼的屯墾。

將部署在此處的T-72B3戰車，具有125公釐口徑主砲，並有新型光學測距儀瞄準儀，主砲也能發射砲射式飛彈，能夠打擊地面目標，或是直升機。

(中時新聞網)