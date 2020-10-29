瑞士信貸集團（Credit Suisse）29日公布財報顯示，第三季（7～9月）營收年減2％至52億瑞士法郎，上季淨利暴跌38％至5.46億瑞郎，遠遜於分析師預期的6.79億瑞郎。瑞士信貸上季業績不如預期，主因在於投資銀行業務攀升未能抵銷財富管理業務下滑。

(工商 )