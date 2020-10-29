瑞士信貸Q3業績不如預期 22:592020/10/29 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士信貸集團（Credit Suisse）29日公布財報顯示，第三季（7～9月）營收年減2％至52億瑞士法郎，上季淨利暴跌38％至5.46億瑞郎，遠遜於分析師預期的6.79億瑞郎。瑞士信貸上季業績不如預期，主因在於投資銀行業務攀升未能抵銷財富管理業務下滑。 (工商 ) #瑞士信貸 #業績 #億瑞郎 #上季 #Credit 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Q3業績報喜 EBay上調全年財測 19:392020/10/29 財經 瑞儀 Q3毛利率續創新高 04:102020/10/29 證券．權證 啖蘋果、遠端訂單 譜瑞Q3賺逾一股本 04:102020/10/29 證券．權證 宏碁亞太需求 可望熱到明年 04:102020/10/29 產業．科技 《國際金融》貸款損失減少 渣打第三季獲利緩跌 15:232020/10/29 財經 《經濟》三倍券領取率逾96％ 創造商機估優於預期 16:312020/10/29 財經 雲端運算帶旺Q3 微軟看衰Q4財測 股價跌 04:102020/10/29 全球財經 A股業績回暖 大中華基金有看頭 04:102020/10/29 投資理財 瑞德西韋帶動吉立亞業績 上季營收躍升17％ 10:102020/10/29 財經 接單喊燒 義隆Q4業績續登高 04:102020/10/29 證券．權證 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 台積電明年1月接肥單？ 專家爆英特爾舉動恐害慘客戶 - 財經 散戶小心 台股下殺恐不妙？ 專家爆真正兇手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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