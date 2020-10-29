歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）周四公布第三季財報顯示，上季營收年跌27％至112.1億歐元，不如市場預期的115.7億歐元。上季淨損7.67億歐元，遠不如去年同期的淨利9.89億歐元。新冠疫情重創航空業，空巴業績難逃衝擊，上季交機量與航太業務皆萎縮。

(工商 )