新冠疫情重創航空業 空巴Q3業績難逃衝擊 22:592020/10/29 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）周四公布第三季財報顯示，上季營收年跌27％至112.1億歐元，不如市場預期的115.7億歐元。上季淨損7.67億歐元，遠不如去年同期的淨利9.89億歐元。新冠疫情重創航空業，空巴業績難逃衝擊，上季交機量與航太業務皆萎縮。 (工商 ) #億歐 #新冠疫情 #重創 #航空業 #空巴 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸GDP料創44年新低 明年可強彈 04:102020/10/29 焦點新聞 A股業績回暖 大中華基金有看頭 04:102020/10/29 投資理財 突破疫情 金大外籍生人數寫新高紀錄 17:272020/10/29 寶島 疫情衝擊、紓困方案卡關 美消費者砍年終禮物預算 04:102020/10/29 全球財經 專家傳真－為回應COVID-19疫情 所產生的技術變革 04:102020/10/29 專題周報 《半導體》台積電隨ADR開低 季線保衛戰 11:252020/10/29 財經 《國際產業》韓國Naver活像印鈔機 Q3暴賺快3倍 10:172020/10/29 財經 台商盼兩岸往來便利 陸委會：若疫情可控 循既有管道處理 18:302020/10/29 兩岸 3大變數罩頂 台股力守月線 04:102020/10/29 財經焦點 操盤心法－短線震盪，靜待美國大選結果再進場 04:102020/10/29 證券．權證 財經熱門新聞 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 散戶小心 台股下殺恐不妙？ 專家爆真正兇手 - 財經 稀土戰能打傷美國？陸擁全球6成產能 卻急向這國進口 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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