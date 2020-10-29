「千呼萬喚始出來！」山城居民引頸企盼的「東豐快速道路」，是串聯東勢與豐原的重大工程，為推動復工，台中市政府今年重啟環評，日前進入第二階段環評專案小組初審；建設局長陳大田說，若初審順利即能送環評大會審查，力拚2022年恢復施工、2026年完工。

建設局說，東豐快速道路全長約9.6公里，2014年動工後，已完成4、5標、約2.3公里的工程，至於1、2標工程因環評程序有瑕疵，環保團體提出行政訴願，2018年遭最高行政法院撤銷環評而停工。盧秀燕上任後力拚復工，重啟二階環評，建設局已在9月底完備評估報告書並提送環評委員會，28日進入第二階段環評專案小組初審。

陳大田指出，在初審會議中主要報告工程規畫，在兼顧環保及對在地的影響最少前提下，主線採取公老坪隧道案，從公老坪隧道到石岡出口、再走大甲溪南岸，微調路廊後，原拆遷影響範圍102戶降為2戶。

陳大田強調，除可降低徵收與拆遷戶數影響範圍，也可便捷進出國道4號，有效分流山城唯一的台3線交通動線，期望儘速初審，再送環評大會審查，大會通過定線後，將同步辦理用地取得並進行工程設計及施工前置作業，力拚2022年恢復施工、2026年完工。

(中時 )