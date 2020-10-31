在秋意漸濃的季節，福岡人氣第一鬆餅Café del SOL終於推出專屬秋天的「栗子舒芙蕾鬆餅」！以秋季盛產的栗子作為主題，結合蓬鬆、軟綿、入口即化的舒芙蕾鬆餅，香醇濃郁的獨特風味配上可愛療癒的餐點外型，保證能夠擄獲各位吃貨們的心和胃。

為了讓大家帶著暖暖好心情邁入秋天，Café del SOL這回特別把香甜美味、秋季盛產的栗子加入療癒系的限定鬆餅中，大手筆使用法國擁有120年蜜漬栗子經驗的經典糖蜜栗子，加入少許白蘭地調製出濃郁滑順的奶油醬與酒香栗子泥，內藏焦糖榛果、烤杏仁，讓每一口都充滿驚喜。

限定鬆餅大手筆使用法國擁有120年蜜漬栗子經驗的經典糖蜜栗子，加入少許白蘭地調製出濃郁滑順的奶油醬與酒香栗子泥。（圖／楊婕安攝）

每日限量20份的栗子舒芙蕾鬆餅不僅口感蓬鬆軟綿，吃起來更帶有淡淡微醺的氣息，混搭奶香後形成完美搭配，入口即化令人超著迷，是一款帶有成熟韻味的大人系質感甜點，連糖蜜橙片都好美味！

限定鬆餅大手筆使用法國擁有120年蜜漬栗子經驗的經典糖蜜栗子，加入少許白蘭地調製出濃郁滑順的奶油醬與酒香栗子泥。（圖／楊婕安攝）

而除了本季招牌的栗子舒芙蕾鬆餅，主廚更貼心加入了經典的法式小點瑪德蓮，用甜甜巧克力雙重堆疊成美妙又精緻的層次感，絕對是專屬秋天的幸福甜蜜氣息！

主廚更貼心加入了經典的法式小點瑪德蓮，雙重甜點相互堆疊成美妙又精緻的層次感。（圖／楊婕安攝）

不只舒芙蕾鬆餅必吃，這次也推出了秋意滿滿的栗子戚風蛋糕，以口感輕盈的戚風蛋糕為主體，搭配上濃郁的栗子香緹醬。濃厚的栗子與焦糖榛果的香氣在口中形成豐富層次，整體香濃且甜而不膩，每一口都充滿驚喜與幸福。

秋意滿滿的栗子戚風蛋糕。（圖／楊婕安攝）

如果單吃一片還不夠，也有線上販售整模蛋糕的選項！有別於單片的栗子戚風，整模的蛋糕更夾入了以百年老店蜜漬栗子調製出的綿密夾餡，溫潤的香氣和優雅的尾韻絕對是秋天的最佳糕點。

秋意滿滿的栗子戚風蛋糕。（圖／楊婕安攝）

(中時新聞網)