夏天終於結束，民眾也脫離夏季電費的苦惱，但有網友收到電費帳單，一看竟然高達12204元，讓他嚇一大跳，直說自己只有一家三口，電費卻破萬會不會太誇張，並PO上帳單佐證，網友一看照片4個字「紓困方案」之後秒懂：「營業用電啦」。

網友在PTT八卦版貼出自己收到的帳單，帳單上面標註流動電費12204.7元，節電獎勵202.8元，紓困方案打7折，再減免3601元，最後實際支付8001元，儘管減免不少，但原PO依舊覺得很貴，表示自己家裡也才3個人，電費卻要12204會不會太扯。

鄉民們一看帳單上的「紓困方案」秒懂，指出原PO根本是營業用電 (圖／PTT)

鄉民看到後紛紛表示：「我家透天厝也沒這麼貴」、「這太扯了，怎麼用的」、「我24小時沒關也沒這麼扯」、「是不是在挖礦」、「你家是豪宅嗎」、「被偷接電吧」。不少人也點出問題所在：「紓困方案，阿不就是營業用電」、「營業用電有啥好叫的」、「營業用電在帶風向」、「開店的就別貼了」。

(中時新聞網)