為強化孟加拉市場服務網路並提供客戶更優質運送服務，萬海航運將自2020年11月3日投入星馬至吉大港直航航線（簡稱SBX），此航線配置二艘船舶，由萬海及X-Press Feeders各投入一艘1,200箱（20呎櫃）船舶共同營運。

SBX航線靠泊港口為：新加坡–巴生西港–巴生北港–吉大港–新加坡。

萬海投入此航線並搭配現行網路，將提供往返於東亞/星馬和吉大港之間的客戶，優質、迅速且更為綿密的運輸服務，以滿足客戶需求。

(工商 )