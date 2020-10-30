萬海新闢星馬-孟加拉吉大港直航航線 08:362020/10/30 工商 張佩芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為強化孟加拉市場服務網路並提供客戶更優質運送服務，萬海航運將自2020年11月3日投入星馬至吉大港直航航線（簡稱SBX），此航線配置二艘船舶，由萬海及X-Press Feeders各投入一艘1,200箱（20呎櫃）船舶共同營運。 SBX航線靠泊港口為：新加坡–巴生西港–巴生北港–吉大港–新加坡。 萬海投入此航線並搭配現行網路，將提供往返於東亞/星馬和吉大港之間的客戶，優質、迅速且更為綿密的運輸服務，以滿足客戶需求。 (工商 ) #萬海 #航線 #吉大港 #星馬 #巴生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台海角力 陸海空合圍美日潛艦 04:102020/10/30 焦點新聞 F-5E失事墜海 飛行員傷重殉職 12:152020/10/29 政治 科大開「日本料理課程」 學生取得證照適用全球日料餐廳 12:592020/10/29 寶島 翰德打造全球首座智能鑄造精鑄工廠 04:102020/10/29 產業特刊 福州馬尾對台跨境電商貨物海運直航專線首航 每周兩班 14:592020/10/28 兩岸 共機頻繁偵察台西南海域 陸媒：中美日潛艇水下暗戰 20:192020/10/29 兩岸 《盤後解析》美股染「疫」 台股驚摔月季線 14:322020/10/29 財經 《台北股市》盤中焦點股：聯電、大魯閣、國光生、聯亞、毛寶、恆大 10:342020/10/29 財經 球后戴你遊高雄 觀光片首播 04:102020/10/30 地方新聞 尼斯恐攻 仇恨穆斯林歐陸蔓延 04:102020/10/30 國際大事 財經熱門新聞 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 1分鐘讀財經》疫情再起 外資狂搶台股5大抗跌產業 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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