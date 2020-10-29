警方今天在歸仁區搜索鍾女。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

台南某大學一名馬來西亞籍24歲鍾姓女大生28日晚間從學校返回宿舍途中後就失聯，警方獲報追查無業的28歲梁姓男子涉隨機擄人，勒昏鍾女後強拖上車，鍾女過程中反抗，梁嫌疑用力過猛，被害人上車已無呼吸；警方29日下午3點獲報開始尋人，8點半查獲梁嫌，梁一度否認，警突破心防後，梁鬆口坦承殺人，供出棄屍阿蓮山區，警尋獲女大生遺體時，脖子仍套著麻繩、全身赤裸僅穿內褲，警方今早偵訊釐清犯案動機。

警方今天在歸仁區搜索鍾女。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

鍾姓女大生。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

梁姓凶嫌。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

警方研判這是一起隨機擄人案，梁嫌可能意圖性侵，躲在便道下物色落單女子，再伺機持麻繩勒住被害人頸部，拖行上車，但鍾女過程中反抗，梁嫌疑用力過猛，被害人上車時竟已無呼吸，但梁仍褪去鍾女衣服、內褲，上下其手。

家住阿蓮的梁嫌犯案後，一度打算把鍾女載往東山棄屍，後又折返返回到高雄阿蓮，將屍體丟棄大岡山邊坡上後才返家，期間竟伴屍長達19個小時。

警方29日下午3點獲報女大生失蹤，在校門口附近的台鐵便道下發現女大生的鞋子，研判恐遭人強押帶走，調閱多處監視器分析研判，發現一部自小客車行跡可疑，研判車主梁姓男子涉重嫌，5時許發現梁嫌車上有血跡，並起獲裝滿內衣褲的袋子，隨後到梁嫌住處埋伏，梁嫌經初步偵訊坦承犯案，並供述將被害人棄置高雄市大崗山一帶，經專案小組前往搜尋，9點半尋獲被害人，但女大生己無生命跡象，全案偵破移送地檢署偵辦中。

(中時 )