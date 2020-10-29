不少人到陌生地方想找特色餐廳或旅館，都會打開google地圖查看評價，也讓google評論成為民眾消費前的參考基準，店家也能提供民眾即時反饋。不過一位網友表示，2年前曾到某連鎖早餐店消費，卻遭業者無視，因而留下一星差評。沒想到，店家時隔2年後不但沒有道歉，還用「屁孩式回覆」讓他更吐血。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上表示，2年前到一間早餐店消費時，被櫃檯員工當成隱形人，直接跳過他問後面的女學生要吃什麼。原PO納悶，明明直直站一排，卻被直接忽略，更沒想到，等到後面女學生點完後，店員竟又再次跳過他問第二位女學生。

原PO終於忍不住問櫃台「輪到我點餐了嗎？我先排隊的耶，你卻叫我後面的人插隊點餐，請問妳為什麼忽略了我兩次？」卻只見店員表情變成不屑，單手撐著櫃檯，用一臉不耐煩的樣子回說「對！」還不忘翻了白眼。這也讓原PO氣炸，怒留下Google一星差評。

原PO表示，當年留下負評後已經給了店員解釋或道歉的機會，不但簡單一句「不好意思，我以為你點過餐了」都沒有說，想不到事隔兩年，竟看到店家終於親自回覆，但留言內容卻是「好喔，慢走不送」。更讓原PO直呼「選在半夜親自回應依然是用這種輕浮的態度消遣客人？」

想不到事隔兩年，竟看到店家終於親自回覆，但留言內容卻是「好喔，慢走不送」。更讓原PO氣炸。(摘自爆怨2公社)

貼文一出，網友紛紛驚呼表示「很糟糕的態度！」、「回個抱歉、會加強工作人員的培訓，好像會死一樣」、「2年是什麼概念，植物人突然甦醒嗎？」認為自己若是原PO，當下就會不會消費了。「遇到這種店，我都直接走，沒必要錢給他們賺，花錢還找氣受」、「跳過我點餐，從此拒絕往來，管他多好吃都一樣」。

網友也佩服原PO記憶力，指出「兩年前的事情，可以形容如此詳細無暇，好強的記憶力；店家兩年後的回覆輕描淡寫，好強烈的對比。」讓原PO也無奈表示，「原本我都已經淡忘這件事了，結果這個老闆的屁孩式回覆，硬生生的把我的記憶從池底撈出來。」

有網友更表示會選擇強硬態度，「如果店員繞過我，我當下就會直接表示我先來的；她如果對我這種態度，我班不上了，我也會在那邊鬧到讓他沒辦法上班」。網友也發現，店家似乎不只針對原PO而已，在店家Google評論上，都出現類似的留言。「看完其他評論，有些回覆都超囂張的」、「是不是有什麼內幕啊⋯為什麼員工會這樣做？」

(中時新聞網)