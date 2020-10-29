英國廣播公司(BBC)報導，法國亞維儂附近的蒙法偉(Montfavet)29日傳出1名男子高喊真主至大，並持槍威脅路人，歹徒隨即遭警方擊斃。這是繼尼斯聖母院恐攻、法國駐沙烏地阿拉伯吉達使館駐警遭襲後，法國同一日傳出的第3起攻擊事件。

《獨立報》引述亞維儂警方說法，指稱該名兇犯持槍威脅路人，警方喝令其放下武器卻遭拒絕，警方只好開槍射殺歹徒。

法國一日連3起「恐怖攻擊」。

BBC指出，針對1日3起攻擊案發生，法國反恐檢察官已啟動調查，而政府也將國家安全警報系統提升至最高等級。法國總統馬克宏則在視訪尼斯聖母院後，譴責「伊斯蘭恐怖攻擊」。

法國總理卡斯克特斯除宣布國家安全警報系統提升至最高水平外，也譴責「尼斯恐攻既膽怯而又野蠻」。英國首相強生則在推特上送暖，表示「英國會與法國堅定的站在一起」。

由於29日恰巧為穆罕默德先知誕辰，為伊斯蘭世界重要慶典，法國卻一連發生3起攻擊，法國穆斯林信仰委員會除譴責攻擊行為外，並呼籲所有穆斯林取消慶祝活動，以向遇難者及其親人表示哀悼與聲援。

《獨立報》指出，尼斯聖母院恐攻共奪去3人性命，另有1人受傷。尼斯市長艾斯楚斯表示，行兇的嫌犯口裡反覆高呼「真主至大」，並形容這場攻擊為「伊斯蘭法西斯主義」。4年前尼斯也曾遭受恐怖攻擊，當時奪去86條人命。

日前法國歷史教師因於課堂中展示穆罕默德的諷刺漫畫，遭到伊斯蘭激進分子殺害。事發後法國情緒沸騰，馬克宏也矢言法國不會放棄諷刺漫畫，引發穆斯林世界的強烈反彈。

如今在穆罕默德先之日卻發生連續3起攻擊事件，恐激化法國民眾對穆斯林的負面印象，並促成反移民的民粹勢力再度茁壯。

(中時新聞網)