大新聞大爆卦

中天電視台執照年底將到期，換照聽證會與會「鑑定人」同聲主張「新聞自由應有界限」，並以中天違規件數太多。聽證會辦完再來一個補考，律師劉韋廷對此質疑，NCC已先畫好靶了，已經不核發執照了，所以不斷地在做補正動作。

劉韋廷在《大新聞大爆卦》節目中表示，中天換照應該只是例行性事務，從頭到尾越看越不正常。今天要審照，是因為外界傳言可能不會給你執照了，NCC史無前例地開了聽證會，來審慎思考要不要換照。所以開聽證會就代表有一些先入為主的概念，否則不需要開這個特別的程序。

劉韋廷認為，開聽證會的用意，不就是要讓中天能夠陳述，可是主持人不斷的阻止中天陳述。想要說的沒說，再來補考。為什麼不在聽證會好好地讓中天講完就好了，為什麼再用一個補考。

劉韋廷表示，因為後面NCC要做不同處分，而這個處分中天一定要抵抗，所以NCC擔心走到法院去，或許法院認為，NCC的行政程序有很多瑕疵，所以NCC要來做補正。

劉韋廷指出，若是一個正常審照流程，NCC直接找中天來，問一問、審一審，其實就結束了。辦了一個聽證會，聽證會辦完，也該結束了，還沒結束，再來一個補考，不就越看越明顯，NCC已經先畫好靶了，已經不核發執照了，所以不斷地在做補正動作。

(中時新聞網)