台灣面臨少子化衝擊，2020年上半年出生人數與死亡人數已呈現「黃金交叉」，死亡人數比新生命還要高出近萬人，為了鼓勵生育，藍綠白立委跨黨派提出修正案延長產假，卻遭勞動部長許銘春以「恐影響事業單位僱用女性意願」打槍，網友傻眼表示乾脆改名叫資動部算了。

據統計，累計上半年出生7萬9760人，死亡8萬8555人，上半年死亡數大於出生數8795人，多名立委提出修正案，希望將8周產假延長至10到14周，提高女性生育照護意願。

蔣萬安指出，ILO（國際勞工組織）有95.1％的會員國在8週以上，僅有4.9％在8週以下，台灣僅有8周的產假明顯不足，應符合國際標準，江啟臣也附和表示，少子化已經是國安問題，提高生育率配套不能再拖。

未料許銘春卻表示，考量我國事業單位多為中小型甚至微型企業，延長產假恐影響雇用育齡女性意願，產生負面效應，打槍提案。

消息傳至PTT八卦版後，不少鄉民紛紛怒噓：「改名叫資動部好了」、「還沒出生就變政府最軟的那塊，幫QQ」、「直接說不利於老闆不就好了」、「勞動部廢掉算了」、「勞動部揪感心欸」、「喊鼓勵生育，真的要實行就縮了呢」、「總統都開示了，要自己去跟老闆說啊」、「勞動部幫資方說出心聲...」、「這話我覺得經濟部可以說，但你是勞動部耶」、「幫翻譯，產婦休太久，老闆會生氣」。

(中時新聞網)