殉職飛官朱冠甍的母親趕抵台東市立殯儀館，見愛兒最後一面。（資料照，莊哲權攝）

台東志航空軍基地一架F-5E戰機因發動機失效墜毀於台東近海，上尉飛行員朱冠甍殉職。名嘴李正皓表示，我們剛跟美國買了F-16V戰鬥機，預計2023年到2026年逐步汰換F-5E，但問題是我們正處於青黃不接的時刻。何況兩岸氛圍目前這麼緊張，所以很多台灣飛行員是冒著生命危險捍衛台灣。

李正皓在政論節目《94要客訴》中表示，F-5E剛起飛2分鐘就回報引擎失事，飛行員彈跳求生，發現飛行員時，已無生命跡象。至於F-5E是不是應該汰換？台灣空軍面臨到一個非常現實的原因，如果汰換，誰來守護我們領空。例如我買老爺車，也知道要汰換，但現在這個狀況，我們正處於青黃不接。

李正皓表示，我們剛跟美國買了F-16V戰鬥機，預計2023年到2026年逐步汰換F-5E。可是問題這中間2、3年青黃不接的時候，對很多飛行員來說，壓力很大，國家沒有辦法，總不能說，因為青黃不接，都不要飛，我們所有領空都淨空。在兩岸氛圍那麼緊張的情況下，很多台灣的飛行員是冒著生命危險上去飛的。

李正皓指出，F-5E服役47年，掉了35架。前幾年整備期間還好，後面幾年幾乎每一年掉1架。我們空軍每飛一次，都是用自己的性命來捍衛台灣。

(中時新聞網)