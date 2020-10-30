我向前行駛的世界，是你路過的風景。

在現代都市叢林中，計程車司機是多少上班族仰賴的對象！

在大雨滂沱的街道旁、上班趕打卡的早晨、加班疲憊晚歸的深夜……，

計程車司機大哥╱大姊給予我們一片安心與溫暖，方向明確地帶領我們前往目的地。

然而，計程車上的一坪空間裡，有多少故事在運轉？

這個左前方的背影，也可曾追尋、失落、掙扎、蛻變與滿足……？

在車上，他只能隨著乘客指引的方向前行；下車後，要怎麼找到自己的方向？

宛如城市中一股陽光般的黃色脈動，他們如何默默地為社會貢獻一己之力？

本書二十三段旅程，每位主角都是車上一坪空間的老大，

他們用自己的故事，帶我們穿梭大街小巷，看見寬廣的生命風景。

【精彩書摘】

好奇害了貓

豪傑大哥小時候父母就離異了，長他七歲的哥哥跟了爸爸後，住在另一家育幼院；他也在不記得事的年紀，被媽媽送到忠義育幼院。記憶中爸爸只來看過他一次，與哥哥曾在聯合育幼院活動中相遇過，但由於從小分開，彼此也沒有情感的連結。

豪傑大哥之所以只剩一隻手臂，是因為他小時候調皮又好奇。七歲的某天，大夥在吃飯時，他自己偷偷爬上四樓陽台，跪在鐵欄杆上，左手抓著鐵欄杆，右手拿著鐵絲往外勾高壓電線，瞬間引發「碰！」的超大電擊聲響，他立刻彈進了屋內，全身灼熱地在地上打滾。

育幼院的老師們趕緊叫救護車送他到醫院，到院時組織都已燒焦壞死，只能鋸掉右手臂，保留了肩關節及約二十公分的上手臂。之後他被送往當時專治殘障兒童的振興醫院，進行後續治療及復健。

在醫院住了一年，每天除了治療之外就是復健，在他塵封心底、不願回想的這段日子裡，總是一個人待在醫院，媽媽似乎去看過他幾次，「我常常想，為什麼不乾脆電死算了。即使是現在，當我遇到很大的挫折或困難時，偶爾也會有一瞬間閃過一個念頭，如果那時候我走了，就不用經歷這個社會或生活上辛苦不平的事情了。」說到這，他臉上的笑容早已收起，看著他的雙眼，我彷彿看見當年那個內心絕望的小男孩。

因為一副義肢三到五年就需要更換，對於豪傑大哥來說，這樣的經濟負擔實在太大，況且義肢戴起來又不舒服，因此高中畢業後他就沒再戴過義肢，「我已經習慣自己的外表，就不會去戴那個。」

自立自強的獨臂生活

高中畢業後，豪傑大哥的第一份工作是到製藥廠擔任總務，也在這時期學會開車。第一次幫老闆開車那天剛好是公司尾牙，老闆因為喝了點酒，所以請他開車。後來，因為學歷問題一直無法升遷，於是去報考夜二專，晚上念書，白天轉到時間有彈性的3C電子賣場當銷售員。畢業後，一位賣場的常客招募他到網咖當店長，後來認識了常來店裡的女友。店長工作維持了兩年，遇到政府大規模掃蕩網咖，他的店又在學區旁，臨檢頻繁，加上網際網路越來越普遍，最終網咖關門收場。

那時二十七歲的他，找工作仍然十分不易，「我當時的想法很單純，就是要找那種工作最簡單、最容易上手、最不需要體力，又可以馬上賺到錢的。」於是，豪傑大哥開啟了計程車司機的職涯。

「我第一天開車是哭著回家的。」他談起載第一個乘客的情況，當時還沒有導航機，一切都要靠司機腦中熟記的路線圖，那位乘客要到 Hello Kitty 餐廳，他便盤算著路線，照心中所想的開著。正要轉彎時，由於路線不是乘客預期的，對方突然怒氣沖沖地說：「你會不會開車啊！」第一天跑車的他突然傻了，一時之間不知道怎麼應對，乘客這時又說：「不會開就不要開啊！」然後沒付半毛車資，下車甩門就走了。

「我很難過，回家一邊哭一邊想，路沒那麼熟該怎麼辦？我沒有別人那麼會開車，又有金錢壓力，日子該怎麼過？那時候很沮喪，瞬間覺得人生也沒有意義了。」這個許多剛跑車的司機都可能遇到的場景，對當時準備好好努力的他來說，感觸更深。

幸好，當時有女友在一旁安慰與鼓勵，兩個人一起思考解決的方法。「後來每換一台車都一定先裝導航，因為我本來就是一個高度依賴3C產品的人，現在開車沒有導航，會沒有安全感。」他剛開始開車時，就一直想加入最大的車隊，「每次看到大車隊的生意都很好，二○一○年換了新車就馬上加入。」加入車隊後，他更留意服務品質、注重整潔，生意也開始逐漸成長。

某次遇到一位女乘客，對方一上車就對他說：「你只有一隻手，那我不要坐了。」隨即下車離去，「我沒有把她放在心上，因為我心裡想，我們是大車隊，不載你，還有很多客人等著我載。」聽豪傑大哥這麼描述，我也強烈感受到他那時已大幅提升的自信。

從黑夜轉白天「在一個團體裡生活，知道得比別人多、比別人快，你就是先驅者，能生存得更好。」他加入車隊不久就當上小隊長，除了第一時間獲得最新訊息外，也能很快使用到最新的硬體設備。「因為我很了解3C產品，所以新的車機一到就會去研究，然後跟隊上其他人分享，讓我覺得自己有更多可以發揮的地方。」

二○一六年八月一日，是一個讓他「從黑夜轉白天」的日子。身為小隊長時必須支援晚班，跑車都是晚上居多；卸下小隊長身分後，為了身體健康，他想養成早睡早起的生活習慣，所以從這天開始，改開白天的車。

哪知道，那天剛出門沒多久，就在樹林撞到一台百萬名車，對方非常憤怒，不僅滿口髒話，還語帶威脅。他的車沒保全險，估算下來，要賠上十多萬元，他一時間很驚慌，不知道該如何處理，一顆心焦慮不已。

還好當時車隊負責管理司機的許協理、梅經理和車隊好友貴哥等很多人，都出面協助他，教他如何處理車禍的相關事情，幫他解除危機並釐清後續可能的衍生問題，他也恢復平穩的心情。「因為這場車禍，整個心境都轉變了，我覺得很不可思議─怎麼我出車禍好像是大家的事情，大家都來支援我；那時候更覺得加入大團體是對的，單打獨鬥就不會有這些資源，沒有資源就是孤立無。」

這場車禍改變了豪傑大哥的想法，「他們像是理所當然地在幫我，但我知道不是理所當然，大家都是發自內心地想幫忙；雖然我少了一隻手，但無形中有很多隻手在支持我，突然覺得自己以前很不知感恩。」他整個人也跟著開朗了起來，隨著自助旅遊風氣興起，他考了導遊執照，開始接旅遊行程，「帶客人出去旅遊，才發現這個世界很大；有時候，我都覺得是客人帶我出去玩。」他笑著說，自己進入了另一個嶄新的世界。

談起開車最印象深刻的事，「我覺得人生充滿很多的機會跟驚喜。」某一天，他接了一個進線叫車任務，開到民生社區的巷子裡準備載客，當時一群人簇擁著一個人上車，「我一轉頭，哇！居然是伍思凱！」他的興奮溢於言表。

怎麼也沒想到，乘客居然是豪傑大哥一直都很喜歡的伍思凱，「我當時立刻跟他說，我真的很喜歡你！」他在車上放了伍思凱的歌(曾經愛你，永遠愛你)，兩人一起在車上哼唱著，一起聊天，「我那時候覺得活著真好！平常我們要付錢去看的明星，現在是他付錢給我，我還可以看到他本人。真的，活著就有希望！我現在活著，而且努力開車，才有機會看到他。」從他上揚的語調中，就知道他有多開心。

「有時候，幸福不需要很特意地去做什麼，就像遇到伍思凱，只是很平凡的一瞬間，就能感受到幸福。」他的臉上又露出小叮噹般的純真笑容。

「車隊給我家庭溫暖的感覺，大家彼此幫忙，但前提是你要認同這個家庭。」他接著說：「我現在反而覺得，我比普通人都幸運一點、吃香一點，因為客人看我這樣，常會跟我說『辛苦了，零錢不用找。』」載客的時候，常常有乘客會多給他一些小費，以前他不太能接受，但經歷一些事情後，「我現在覺得，當別人給你小費的時候，其實他們心裡也有些惴惴不安。他們只是希望你過得更好一點，坦然接受下來，說一句謝謝，他們也會得到快樂。」

豪傑大哥給讀者的話

哪怕是最後一根稻草，都要緊抓著不放。

(本文摘自《計程人生》/商周出版)

【作者簡介】

李瓊淑（小辣椒）

現任台灣大車隊集團副董事長，2006年像誤闖叢林的小白兔，一腳踏入計程車產業，「小辣椒」成了司機對她的通關密語。

身型嬌小但行事果斷嗆辣，在男性為多數的這個產業，用司機的語言直球對決問題的大小事，以科技創新思維顧好司機的經濟命脈，致力打造安全感、歸屬感、成就感的友善環境，找回司機對職業的認同。

「我們是一群小人物，創造出一份不平凡的事業。」她讓大家見證從亂象頻傳到安全、舒適的計程車新時代，「我們在這裡遇見幸福，讓愛傳出去」，她重新定義了司機的價值，被世人看見。

詹云茜 Cici

從傳播到公關，從品牌行銷到顧客經營，歷經公部門及大小企業，從企劃到顧問講師，擁有20項跨產業、上百項跨領域實戰整合經驗。

四十大關前決定離開企業羽翼，成為自由工作者，以喜愛的「文字」和「說話」串起職涯，以此為左右手，隨時張開雙手，給自己和你最溫暖的擁抱和力量。

《計程人生》/商周出版

(中時新聞網)