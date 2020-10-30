家，不見得都是光明美好的天堂，

家，可能充滿現實的荒謬、命運的無常，

家，可能映照人性的暗黑、內心的徬徨，

家，可能因爭執支離破碎、讓人遍體鱗傷……

【精彩書摘】

我們未必會有小孩，但一定會有父母。這是一個邏輯上的特別關係，現代人可以決定自己生育與否，卻沒辦法決定自己的父母是誰。一般而言，生養我們的父母老了以後，照顧他們是應該的，但在有能力的前提之下，是不是所有的應該照顧者都有相同的想法？這問題就會涉及到「誰應照顧父母」的紛爭。有人之所以不願意照顧父母，是出於自身疾病或沒有經濟能力，無法顧及其他，也有些人是因為伴侶不喜歡，有家庭因素的考量。

我認為在當今世代，每個人都應該為了自己的下一代著想，也該為自己的生活負責。父母養育小孩至成年後，理論上相關扶養責任就已經結束。如果作為父母能在生活起居和經濟能力上自立自強，我想很多家庭問題就不會發生。

簡單來說，父母若能妥善做好財務和未來退休生活的規劃，得以自給自足、自立自強，讓「扶養責任只歸屬於往下照護，而非往上扶養」，扶養爭議就會變得比較單純。但我們仍然會遇到扶養父母的難題，這難題分作兩個層次，一是「錢誰要付」，二是「人誰來顧」。有人說錢能處理的事情都是小事。但人力上誰要負責照顧？誰要跟父母同住？誰要包辦父母的生活起居？誰要負責接收父母的負面情緒？這都是錢不能解決的事情。

若先討論錢的問題，其實有一個常見的情況。衰老的父母不和子女同住，彼此之間感情也不親密。當他們在法律上已經達到所謂無謀生能力或不能維持生活的狀況時，基本上都會開口向小孩要錢。小孩出於各種考量不願意給，甚至是不願出面處理時，父母只好去法院提告。不論訴訟判決結果為何，唯一不變的是家庭關係終將破裂。

(本文摘自《暗黑親情》/捷徑文化)

【作者簡介】

劉上銘

立勤國際法律事務所 主持律師

■學經資歷

美國明尼蘇達大學法學碩士

台灣大學EMBA 109國企C

東吳大學法律系

台中一中

94年律師高考及格

■現職經歷

Uber台灣宇博法律顧問

經濟部工業局法律顧問

經濟部中小企業處榮譽律師、顧問

對外貿易發展協會 顧問

台北市警察局警友會 委員

沙烏地阿拉伯駐台經濟辦事處法律顧問

臺北市政府諮詢律師

臺北市政府勞動局諮詢律師

上市、櫃公司董、監事進修課程講師

■著作

《中小企業主與專業人士財富管理》（財團法人保險事業中心出版）

《新創公司與我國公司法之定位與互動》台灣經濟研究院(2017.04)

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《暗黑親情》

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《暗黑親情》/捷徑文化

(中時新聞網)