家，不見得都是光明美好的天堂，
家，可能充滿現實的荒謬、命運的無常，
家，可能映照人性的暗黑、內心的徬徨，
家，可能因爭執支離破碎、讓人遍體鱗傷……
【精彩書摘】
我們未必會有小孩，但一定會有父母。這是一個邏輯上的特別關係，現代人可以決定自己生育與否，卻沒辦法決定自己的父母是誰。一般而言，生養我們的父母老了以後，照顧他們是應該的，但在有能力的前提之下，是不是所有的應該照顧者都有相同的想法？這問題就會涉及到「誰應照顧父母」的紛爭。有人之所以不願意照顧父母，是出於自身疾病或沒有經濟能力，無法顧及其他，也有些人是因為伴侶不喜歡，有家庭因素的考量。
我認為在當今世代，每個人都應該為了自己的下一代著想，也該為自己的生活負責。父母養育小孩至成年後，理論上相關扶養責任就已經結束。如果作為父母能在生活起居和經濟能力上自立自強，我想很多家庭問題就不會發生。
簡單來說，父母若能妥善做好財務和未來退休生活的規劃，得以自給自足、自立自強，讓「扶養責任只歸屬於往下照護，而非往上扶養」，扶養爭議就會變得比較單純。但我們仍然會遇到扶養父母的難題，這難題分作兩個層次，一是「錢誰要付」，二是「人誰來顧」。有人說錢能處理的事情都是小事。但人力上誰要負責照顧？誰要跟父母同住？誰要包辦父母的生活起居？誰要負責接收父母的負面情緒？這都是錢不能解決的事情。
若先討論錢的問題，其實有一個常見的情況。衰老的父母不和子女同住，彼此之間感情也不親密。當他們在法律上已經達到所謂無謀生能力或不能維持生活的狀況時，基本上都會開口向小孩要錢。小孩出於各種考量不願意給，甚至是不願出面處理時，父母只好去法院提告。不論訴訟判決結果為何，唯一不變的是家庭關係終將破裂。
(本文摘自《暗黑親情》/捷徑文化)
【作者簡介】
劉上銘
立勤國際法律事務所 主持律師
■學經資歷
美國明尼蘇達大學法學碩士
台灣大學EMBA 109國企C
東吳大學法律系
台中一中
94年律師高考及格
■現職經歷
Uber台灣宇博法律顧問
經濟部工業局法律顧問
經濟部中小企業處榮譽律師、顧問
對外貿易發展協會 顧問
台北市警察局警友會 委員
沙烏地阿拉伯駐台經濟辦事處法律顧問
臺北市政府諮詢律師
臺北市政府勞動局諮詢律師
上市、櫃公司董、監事進修課程講師
■著作
《中小企業主與專業人士財富管理》（財團法人保險事業中心出版）
《新創公司與我國公司法之定位與互動》台灣經濟研究院(2017.04)
■最新著作
《暗黑親情》
■臉書粉絲專頁
https://www.facebook.com/LawyerSonnyLiu/
(中時新聞網)
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