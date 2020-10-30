家庭的紛爭與矛盾，真的好難……

當我們在暗黑的親情難題裡「卡關」時，內心經歷了衝突、委屈、掙扎、矛盾，往往很難鐵了心尋求法律途徑，甚至和親人對簿公堂。盡管家庭衝突複雜難解，不過我們可以透過這本書，看看各式各樣的案例，認識到如何用法律保障自己的權益、如何向外尋求幫助，或許能帶給你一些啟發、反思，以及面對的勇氣。

【精彩書摘】

談到法庭上的親情糾葛，兄弟姊妹之間的糾紛也是常見的案例。手足有難可以分成兩種狀況，一種是對方真的沒辦法生活、人生快走到絕路了，連吃飯的錢都沒有。另外一種則是兄弟姊妹很會花錢，比如自稱很會投資、很有自己的想法與規劃，胡亂投資之下出現無法填補的資金缺口，這時就會開口向家人求援。他們的說詞通常都是：「如果你不救我，我可能就要被黑道抓走，或是被民間的地下錢莊抓走……你要救我！」諸如此類。

有類似經驗的人其實可以思考一下，你救了兄弟姊妹第一次，有沒有想過他什麼時候會來第二次？我覺得這是一個莫非定律，只要有第一次，一定會有第二次。因為這位手足的個性就是如此，他的人格特質在出事時沒辦法自己承擔風險。

投資本身就有風險。一般而言，我們投資前要評估自己是否能夠負擔風險，能夠承受再投資，即使風險真的發生，我們承擔下來只是會過得比較不舒服，絕不至於會死掉。但上述提到的這種兄弟姐妹的人格特質並非如此。他們明明知道這風險不是自己能夠承受的，但還是會在一開始就設想出了狀況還有家人可以當後援、家裡一定會幫忙自己度過難關。這種人幫了第一次之後，一定會有第二次、第三次。

手足有難、需要金錢支援時，我們到底該不該伸出援手？如果不幫，會不會被父母、親戚說閒話？如果幫了，可以幫到什麼程度？伸出援手之後，這一大筆錢會被拿去做什麼用途？有時候，真實的答案很殘忍……。

(本文摘自《暗黑親情》/捷徑文化)

【作者簡介】

劉上銘

立勤國際法律事務所 主持律師

■學經資歷

美國明尼蘇達大學法學碩士

台灣大學EMBA 109國企C

東吳大學法律系

台中一中

94年律師高考及格

■現職經歷

Uber台灣宇博法律顧問

經濟部工業局法律顧問

經濟部中小企業處榮譽律師、顧問

對外貿易發展協會 顧問

台北市警察局警友會 委員

沙烏地阿拉伯駐台經濟辦事處法律顧問

臺北市政府諮詢律師

臺北市政府勞動局諮詢律師

上市、櫃公司董、監事進修課程講師

■著作

《中小企業主與專業人士財富管理》（財團法人保險事業中心出版）

《新創公司與我國公司法之定位與互動》台灣經濟研究院(2017.04)

■最新著作

《暗黑親情》

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《暗黑親情》/捷徑文化

(中時新聞網)