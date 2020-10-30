【回憶殺】53歲女星丁國琳臉蛋美豔、擁有F罩杯的火辣身材，經常在電視劇中飾演壞女人，惡女形象深植人心；不過，私底下的她其實是個負責任的母親，年輕時不慎懷上渣男友的孩子，對方聲稱要結婚卻逃逸，便一人拉拔女兒長大。

丁國琳出道前是藝人的化妝師，26歲時受到孫建平的提攜，以歌手身分闖蕩演藝圈，首張專輯是《音樂磁場》；33歲再度遇到貴人李㼈引薦當演員，她灑脫又奔放的演技備受好評，特別是詮釋壞女人，總能讓觀眾在電視機前氣得牙癢癢，還被入戲太深的民眾在臉書上恐嚇、鬧進警局，一度登上社會新聞版面。

丁國琳能歌能演，外形又出眾。（圖／中時資料照）

雖然在螢光幕前常常張牙舞爪，但其實她的真實個性率真又講義氣，也跟許多女人一樣渴望愛情，只不過不是每個人都能如此幸運，丁國琳39歲懷上公子哥男友的孩子，正在猶豫是否該生下，此時男方承諾「我們一起來養這個孩子」，願意與她結為連理，才點頭答應生下寶寶；未料懷孕8個月時，男方宛如失蹤人口般消失，丁國琳只好獨自生下女兒，並做好一人養大孩子的覺悟。想不到女兒出生後，丁國琳赫然發現男方花名在外，除了她以外還有4個女朋友，完全是欺騙感情的行為；更慘的是，其他女友諷刺丁國琳私生活淫亂，惡意流出親密照，造謠女兒不是男方的種，丁國琳一氣之下提告打DNA官司，要求男方要在女兒身分證上留下名字，最後她勝訴。

丁國琳演藝事業紅遍天 跨足商界銷售亮眼

即便打贏了官司，丁國琳也沒向男方要半毛錢，表示自己賺的錢比孩子的爸多，沒必要當伸手牌，選擇獨立撫養女兒長大。多年之後，丁國琳甚至感謝男方的不娶之恩，沒婚後才發現外遇，到時還要辦理離婚。

為了給女兒更好的生活，丁國琳看準網路電商的崛起，斜槓當起直播主販賣肉品、海鮮、食材等，雖然資歷僅有短短幾個月，已經摸出一套銷售祕訣，最高一次直播可以賺進200萬，即便月實收只有6萬，但分紅卻高達50萬，令現場來賓驚呼連連。丁國琳曾在訪問中透露，自己雖然是直播新人，但靠著親和力與口才，成功留住觀眾的目光，她也會看心情將價格殺到最低回饋觀眾，甚至祭出抽獎等優惠，被封為「叫賣女王」，加上銷售的物品種類很日常，順利地打進婆婆媽媽的市場。

(中時新聞網)