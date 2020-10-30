歷經十餘年虧損，終於見到轉虧為盈的機會？ 記憶體翻漲，加上子公司業務逐漸打開，減資再增資的鈺創，是否能一舉翻轉命運？

在記憶體族群中，鈺創一直以來就不是投資者的首選，最主要還是在於鈺創的本業，也就是利基型記憶體業績表現實在差強人意。從過去的財報來看，該公司自2008年之後獲利表現一直不佳，虧損的季度遠多於獲利。

另一方面，鈺創轉投資的公司甚多，但總結起來，虧錢的投資也遠多於賺錢，最新財報中總共條列了41家轉投資企業，但虧損者近半。事實上，鈺創2019年業外損益首度轉正，是因為賣掉驅動IC設計公司凱鈺的股份才得以實現。在本業不賺錢，轉投資表現也不好的情況下，鈺創獲利自然一直走下坡，股價也難有起色。

3大關鍵轉折 有機會突圍

不過，9月底鈺創甫完成減資彌補虧損，股本大砍一半，股價終於能穩穩站上票面，目前價位約17元；緊接著，鈺創也玩起減資再增資的戲碼，即將辦理現金增資5億元。這不免讓投資人的心眼提了上來，減資再增資，是財務操作的算計，還是真的看到打破困局的機會，鹹魚有機會翻生了？

鈺創坦言，選在此時減資再增資，是因為今年有3大關鍵轉折點，如果順利的話，鈺創將有可能上演谷底翻升的戲碼。

第一個關鍵轉折在於損益的改善。公司複雜的轉投資事業經過有效整理，加上今年PC與Chromebook市場應用的火熱，記憶體市場止跌回穩，在內外體質均有改善的情況下，鈺創虧損已經有極大的收斂，最新的月營收已經達到損益兩平的邊緣，鈺創有信心第4季能創造獲利。

除了母公司有機會轉虧為盈；另外兩個關鍵轉折點，則在於兩家全資子公司在產品布局方面，都出現新的機會。

首先，鈺創的全資子公司鈺群，打入了關鍵的高速傳輸供應鏈，包含Thunderbolt以及USB4.0，搭上了高速傳輸議題。為配合英特爾Thunderbolt 4與USB4.0的傳輸標準需求，線材需要內建e-marker晶片。而鈺群是全球第一家受到Thunderbolt認證的e-marker晶片供應商，由於未來Thunderbolt 4向下相容USB4.0標準，理所當然的，鈺群的e-marker晶片也同樣會被使用在USB4.0線材上。

根據鈺群說法，雖然Thunderbolt 4規格更強大，但USB4.0周邊在進入市場之後將會有明顯的價格優勢，以過去的經驗來看，兩種傳輸標準瞄準的客戶族群不同，市場不會有太大的重疊。對市場來說，今年由Thunderbolt起頭帶動的Type-C傳輸效能革命，往後將帶來明顯的影響。

(中時新聞網)