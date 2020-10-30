一家市值不到50億元的台灣特殊布公司，卻是占美國7成以上加護病房病床的醫療供應商，八貫靠著研發精神做出差異化，完成老牌紡織廠的轉型。

「八貫，看名字是日本料理店？」、「又是一家賣壽司要申請上市？」PTT股市留言板上，對於八貫這一家公司到底是做什麼的，一頭霧水。

正因為如此，當記者才剛到宜蘭龍德工業區時，八貫企業董事長劉宗熹就引著大夥到展示廳說明。他說到，舉凡醫療、航太及登山露營設備，只要是和「氣體、環保相關的TPU（熱塑性彈性體）特殊布」就是八貫的生意。

身為輔導券商的富邦承銷人員也指出，雖然八貫的名氣不大，但其實在醫療等級的特殊布用途上，可說是赫赫有名。像是，占美國7成以上ICU（加護病房）病床的醫療供應商Hillrom，最重要的代工夥伴就是八貫，ICU病床的抗菌效果、床墊硬度及安全係數等考量都來自於八貫的巧思。

定位明確 做出產品區隔化

「萬一，臨時ICU病床需要1萬張，可以立刻生產出來嗎？」劉宗熹說，年初疫情緊張時，美國醫療供應商大廠跑來問八貫可否支援。「沒問題！」從這一句回應，就可以看出八貫在產業中扮演的關鍵地位。

雖然說，現在的八貫從事的是TPU特殊布的生產，但當初只是一家紡織貿易廠。劉宗熹回憶起公司轉型的過程說，「30年前，在我父親劉清繁經營的時候，八貫是做貿易商。八貫，四通八達的意思。」

他笑稱，那個年代實在太好賺錢了，還在讀書的他，幫忙家裡做生意，當起業務帶著客戶到台北林森北路的條通喝酒，生意就談成了。

但後來，整個紡織業競爭太激烈，生意也開始愈來愈難做了。尋求轉型的八貫，面對每一個環節都是全新的接觸，某一天，劉清繁一通越洋電話的指令下，還在美國電信廠貝爾工作的劉宗熹，就這樣開始接手家中的生意。

回台之後，劉宗熹發現到八貫的客戶之一，是幫忙生產醫療氣墊床代工廠商，由於產業類別屬性不同，沒有像紡織產業遇到可怕的殺價競爭。當下，劉宗熹便建議他父親，聚焦在醫療、航太有關的TPU，將是一條可以走下去的道路。

他說，當時台灣有在做TPU原料只有南亞、厚生，但國際醫療級布材卻沒有給這兩家大廠認證，所以想要做出氣墊床的布料，還要去國外備料，更別說轉型還要重新打入全球的醫療體系，這更是另一種挑戰。

(中時新聞網)