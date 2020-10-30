去年秋天，25歲的南韓藝人雪莉因大膽作風，與出道時的清純形象相差甚遠，備受網友指責和羞辱，在長時間遭受網路霸凌的情況下，選擇結束生命。

今年春天，年僅22歲的日本摔角選手木村花，因在實境秀《雙層公寓》中的一段表演被誤解，

遭受網路鄉民圍剿而輕生……。當言行被放大檢視，甚至被誤解，該如何轉換心態，面對不理性的攻擊？

今年5月，日本知名戀愛實境節目《雙層公寓》中的參與者木村花，疑似受不了網路霸凌而選擇輕生……。女星歐陽靖在臉書上，以過來人的經驗透露，在網路時代下，這種悲劇不斷地發生，不只是公眾人物，連一般人的同儕關係都受到影響。

當年被網路霸凌，以自殘控訴

在還沒有臉書的十多年前，歐陽靖意外在網路上發現有人成立了「為什麼討厭歐陽靖」的社團，成員多達800多人，社群討論的內容包括「歐陽靖是不是有被強姦過啊？」、「譚艾珍做了那麼多好事，還不是生出這種女兒」、「歐陽靖拉K、嗑藥、抽大麻、整形」等惡意攻擊的字眼。

那段被網路霸凌的暗黑歲月，讓她一度想輕生。她有感而發表示，當時年輕的她，每天看到網路上針對性的謾罵留言，根本無法承受，更不能理解自己為什麼被這樣對待？只因為自己是星二代，還是因為身上刺青、特立獨行？這些傷害讓她失去理性，以自殘控訴，並將照片PO上網路；她脫序的行為不僅讓媽媽難過，還引發外界更嚴重的批評，讓她一度想自我了斷。

面對網友惡意攻擊，轉念遇見光

如何面對網友的負面評論，歐陽靖以自身經驗分享：首先，必須清楚思考且區分留言是建議、批評，還是霸凌。如果是來自觀念不同的網友，非人身攻擊的「建議」和「批評」，最好的處理是對網友質疑的爭議點做公開澄清。若是自己犯錯，須誠實道歉並刪文止血；若是被誤會，就需解釋清楚，但也必須有「即使解釋了，依然有人不會相信」的心理準備。

承受網路霸凌並不容易解決，有很多年輕人因受網路霸凌而憂鬱、自殘，甚至失去了生命。歐陽靖坦言，2005年，當時22歲的她，因無法承受嚴重的網路霸凌和週刊的負面報導，選擇用自殘的方式做了最壞的不良示範。所幸，曾一度想輕生的她想到「身邊有愛我的媽媽，還有我愛的貓咪」，因而打消念頭。

寫下問題反思，靠這招醒過來

歐陽靖提醒，如果遇到沒道理的網路霸凌，可從「法律層面」和「心理層面」來處理。可低調截圖蒐證，提供警方備案。至於心理調適，當時她想到一個方法，在兩張紙上分別寫下酸民的帳號及她所愛的人，並在心中自問以下8個問題：

1.你認識這個人嗎？他是誰？做什麼的？

2.這個人在過去曾跟你有過接觸嗎？

3.這個人在未來會跟你的真實生活有連結嗎？

4.這個人認識真正的你、了解你嗎？

5.這個人從發表對你的批評言論這件事之中，可以獲得些什麼？

6.如果你消失了，他會怎麼想？

7.如果今天被霸凌的對象不是自己，你覺得這個被霸凌的人應該要怎麼做？

8.如果現在能跟被霸凌者面對面，你會對他說什麼？請寫下要對他說的事情。

(本文摘自《大家健康2020.09》)

《大家健康2020.09》

(中時新聞網)