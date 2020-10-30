新冠疫情來得快又急，全世界都措手不及，台灣防疫表現卻成為全世界模範生！為能在疫情間防疫更到位，有運彩經銷商自製口罩套，免費贈送給客人，這樣貼心做法在疫情期間傳為佳話，更增加鄰里間溫暖互動。

運彩行獻愛心！贈客親製口罩套 打造鄰里互動場所

防疫已成為長期抗戰，為減少口罩用量，有人開始自製口罩套，這樣的想法也落實在運彩行。運彩經銷商呂一郎表示，疫情期間老闆娘認為口罩難買，初期還要排隊，還不如自製口罩套，除了自用外，更將口罩套大方贈送常客，這做法讓客人感受到貼心和溫暖外，也同時加深消費的黏稠度，運彩行自然就成了鄰里最好的互動場所。

老闆呂一郎也補充說，國家防疫做得好，才能開辦許多運動賽事，客戶能也安心出門，現在來詢問運彩賽事的顧客比以前還多。如果遇到客人對賽事有任何疑問，店家也會教導客人如何下單，客人常一待就很久，因為這店讓他們覺得溫馨安心。呂一郎強調，對運彩彩盈餘使用分配非常認同，用在培育各項運動的國手們，以及發展台灣體育等重點，都是非常正確健康的事。

一般店家要打造鄰里間良好的互動，不是三五天就能做到，必須長時間地互相付出，鄰里間的情感才能慢慢累積，但從老闆呂一郎和客人之間的親切互動，可看出客人已經把運彩行當成家一般自在，客人自然越累積越多，才是這家店最佳經營之道。

(中時新聞網)