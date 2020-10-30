川普27日在密西根州的造勢大會上再度向郊區婦女拉票，保證連任後會讓她們的丈夫回去工作。

美國總統川普渴望獲得郊區婦女票眾所皆知，先前更罕見公開請求「郊區女人投給我」，不過27日他卻在造勢大會上說錯話，向女性選民保證「會讓他們的丈夫回去工作」，意外暴露自己有性別歧視，專家評論，川普一句話就註定了自己和婦女選票的命運。

川普27日在密西根州的造勢大會上再度呼求郊區婦女選民的支持，他保證如果順利連任，「將讓孩子重回校園上課」，「讓你們的丈夫回去工作」，後面這句話他甚至重複說了2次，特別強調。

不過曾擔任歐巴馬政府財政部發言人、現任霍夫斯特拉大學（Hofstra University）公共關係副教授的阿拉莫（Kara Alaimo）27日在美國有線電視新聞網（CNN）撰文評論，川普言下之意是他認為所有女性都應該要有丈夫，而且工作場所是男性的地盤，一番話意外曝露他是多麼的具有性別歧視、思想過時，恐讓美國女性感到驚嚇。

川普過去曾被20多名女性指控做出不當行為，對2個女兒的外表品頭論足，甚至直言像賀錦麗、梅克爾那樣有能力、有影響力的女性「很討人厭」，阿拉莫說，川普過去的紀錄都只能說明他有「厭女」情結（misogyny），不過周二造勢大會上的一席話則證明了他有性別歧視，可能衝擊婦女選民對他的支持。

阿拉莫指出，川普暗喻所有女性都應該要有丈夫，肯定會冒犯所有未婚女性，而未婚女性佔全美人口超過1／4。此外，他聲稱要讓男性回去工作，但實際上女性在新冠肺炎疫情下受害更大，光是8月及9月，美國就有80至110萬名女性失業。

(中時新聞網)