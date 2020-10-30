獨/袁惟仁兒首談父子情 嘆無法相見但回憶美好

小胖老師袁惟仁日前又因跌倒住進加護病房，昏迷指數從3進步到6~7，正當家屬期盼外界幫忙集氣的同時，袁惟仁大姊袁藹玲卻突然開嗆袁惟仁與前妻陸元琪的一雙兒女，批他們寡廉鮮恥。對於姑姑指控，不僅袁惟仁女兒袁融相當委屈，美女眼科醫生黃宥嘉也看不下去，昨(29日)深夜在臉書開炮袁惟仁大姊了。

袁藹玲日前突然在臉書開炮陸元琪兒女「寡廉鮮恥」，指他們2年來對父親袁惟仁不聞不問，卻又在媒體前惺惺作態， 一席話令袁惟仁的兒女相當委屈，袁融更特地發文回應大姑姑的指控，喊冤是奶奶不讓他們看爸爸，之後只能透過二姑姑得知爸爸近況。

然而袁藹玲砲轟袁惟仁兒女的舉動，就讓黃宥嘉看不下去，在臉書開嗆：「身為姻親的人，除非願意在弟弟倒下的時候，扛起醫藥費，扛起外甥的教育費。否則，在那邊裝大牌也掩飾不了自己就是一個喜歡在別人的婚姻中跑龍套的歪男歪女。」

黃宥嘉一席話也讓不少媳婦網友心有戚戚焉，紛紛留言回應，「這姊姊還真是無敵豬隊友」、「哈哈，最後一段真是大快人心啊」、「世上最毒的菇，偏坦自己人什麼鬼話都講的出來」、「男人外遇傷女人心，有富小三花，有難回家求，唉！元配不是你的備胎」。

其實袁藹玲後來又在臉書發文，堅稱陸元琪兒女「漠不關心就該大膽承認，何苦在媒體前惺惺作態？」更回應不少人罵袁惟仁是因外遇拋家棄子一事，「我想請問大家：這個印象是從哪兒來的？就我所知，他在婚後第二年曾經有過一次外遇。事發前後他都從來沒有不顧家人，他的妻小一向過著什麼樣的生活大家有目共睹。」意外證實袁惟仁曾有婚內外遇紀錄。

(中時新聞網)