10月31日為西洋的「萬聖節」，參加今年萬聖節的打扮您想好了嗎？在這個「百鬼夜行」的節日，不少人會打扮成各式各樣、奇形怪狀的鬼怪一同狂歡。但命理師楊登嵙向《中時新聞網》透露，並不是所有人都適合裝扮成骷髏人或是魔鬼，7種人在萬聖節要特別注意，否則容易「卡到陰」。

萬聖節雖然適合全家大小普天同慶、湊熱鬧，但安全、平安最為重要。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授表示，以下七種人不要在萬聖節扮骷髏人或魔鬼，容易被陰邪靈體干擾而「卡陰」，恐對自身運勢或對健康帶來不好影響。

●生肖犯太歲

今年（2020年）犯太歲的生肖為屬鼠及馬，民俗認為「太歲當頭坐，無喜恐有禍！」犯太歲運勢大多較弱也不好，容易被陰邪靈體干擾。

●大病未癒

大病初患或剛痊癒的人，元神耗弱，容易被陰邪靈體入侵。

●運勢不佳

運勢不佳是指剛失戀、離婚、生意失敗或失業的人，運勢不佳已經夠慘，如果再扮骷髏人或魔鬼更會招惹靈體，讓衰氣上身。

●印堂發黑

印堂是兩眉頭之間的位置，如果該部位有黑氣、晦暗、青筋的話，代表此人在近期時間運勢較弱，遇到危險的機率很高。

●睡眠不足

如果睡眠不足又熬夜，精神狀況耗弱，也特別容易被陰邪靈體入侵身體。

七種人不要在萬聖節扮骷髏人或魔鬼，容易被陰邪靈體干擾而「卡陰」，恐對自身運勢或對健康帶來不好影響。(示意圖/Shutterstock)

●飲酒人士

喝完酒容易兩眼昏花，精神狀況很差，也特別容易被陰邪靈體干擾而發生憾事。

●孕婦

懷孕的婦女身懷六甲，嬰兒在母體內最忌陰陽相衝，靈界陰氣較重，容易影響孕婦及胎兒健康及安全。

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(中時新聞網)