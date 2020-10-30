效力大陸CBA福建潯興的台灣好手胡瓏貿，29日獲得新主帥伍西尼奇重用，先發打了本季新高31分鐘，投11中4，貢獻13分、5籃板及3抄截，福建卻在末節僅拿本季單節新低4分，慘遭北京首鋼80比71逆轉擊敗，福建苦吞開季5連敗，本季仍未開張。

29日是曾任紐西蘭國家隊總教練的伍西尼奇，結束隔離之後首次場邊執教，沒想到卻碰上最尷尬場景，打完前3節，還以67比56領先北京的福建，竟在末節只靠王哲林、湯杰各進1球得到4分，反觀北京攻下24分，場上局面瞬間逆轉。

其中大陸男籃國手王哲林的表現，賽後遭到球迷無情砲轟，因為他全場投9中3，只拿9分、12籃板，更發生4失誤；北京則以剛結束隔離首度上場的大外援漢密爾頓表現最佳，他拿全隊最高16分，外加8籃板，翟曉川15分、12籃板。

至於前5戰全都先發上場的劉錚，29日本季首次改打替補，他上場25分鐘，拿9分、5助攻及4籃板，表現仍然並未相當搶眼，他所效力的上海久事，也以105比119不敵上季冠軍廣東宏遠，目前上海戰績3勝3敗，排名暫時位居第8。

(中時 )