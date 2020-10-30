情侶交往你情我願，但不少女生往往碰到只想要享受過程，卻不願對結果負責的渣男。一名男網友在臉書PO文表示，交往超過10年的女友懷孕了，但自己實在不想被小孩綁住，詢問網友「該怎麼辦」，PO文一出隨即被罵翻，其中更有巨乳護理師網紅留言痛罵三字經被推爆。

男網友在臉書《靠北女友my girl》PO文表示，跟自己在一起13年的女友最近懷孕了，女友很想要生下來，但自己不想要被小孩綁住，詢問網友他該怎麼辦。

面對交往13年的女友懷孕，男網友卻不想負責 (圖／靠北女友my girl)

網友看到後留言痛罵：「不想負責就別浪費人家13年」、「我要是你爸，當初就把你射在牆上」、「你爸媽當初應該也要這樣想，就不會生下你了」、「快帶女友看眼科，怎麼會看上你這種人」、「自己去剁掉，就不會有第二次了」、「怎麼不結紮，爽完還在靠北」，其中巨乳護理師網紅「伊茉薇」也忍不住在底下留言痛罵「幹X娘」，被網友推爆「罵得好」、「簡單明瞭，我喜歡」、「特地來點讚」、「找不到比這3個字更棒的詞了」。

(中時新聞網)