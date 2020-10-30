美國總統大選倒數5天，總統川普和民主黨候選人拜登，到底誰會獲勝？引起全球關注。有英國媒體報導，以美國的選舉制度及民調來看，川普若想在最後關鍵逆轉勝，就必須在關鍵的「9大搖擺州」中，拿下「密西根州(Michigan)」及「佛羅里達州( Florida)」，才能逆轉。「德州(Texas)」則值得關注。

英媒《BBC News》中文網29日報導指出，此次9大選舉搖擺州，外界分為「德州(Texas)」、「俄亥俄州(Ohio)」、「喬治亞州(Georgia)」、「佛羅里達州(Florida)」、「愛荷華州(Iowa)」、「北卡羅萊納州(North Carolina)」、「亞歷桑那州(Arizona)」、「賓夕凡尼亞州(Pennsylvania)」和「明尼蘇達州(Minnesota)」。

美媒《NBC》國家廣播公司在美國時間28日報導，長期追蹤美國政治與選舉的的「庫克政治報告」（The Cook Political Report）的選戰地圖中，已將共和黨的首要大票倉德州的投票結果從「偏向共和黨」改成「勢均力敵」。

《BBC》報導則指出，川普這兩天前往密西根州以及亞歷桑那州，拜登則在喬治亞州啟動最後衝刺。而民主黨的美國前總統歐巴馬也前往佛羅里達州為拜登站票，引起美國政界關注。

報導也指出，川普在2016年的大選中，意外的在密西根州擊敗希拉蕊·克林頓（Hilary Clinton），而外界評估，誰能拿下密西根及佛羅里達州的選舉人票，將是此次大選的關鍵。值得注意的看點是，德州在上次大選，川普以九個百分點的差距，輕鬆勝過對手希拉蕊。但此次德州的民調的差距甚微，成為「搖擺州」一級戰場，相當令外界驚奇。

(中時新聞網)