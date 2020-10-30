在 Instagram 查看這則貼文 💛 猜猜我在哪？ 梁云菲（@nanaliangbadgal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 1 日 下午 8:57 張貼

近日才認愛姐弟戀的國光女神梁云菲（Nana），昨(29日)在談話性節目中，被主持人鄭弘儀問及「如果有一夜情，有什麼東西絕對不能夠留下」時，意外自爆曾遭前男友偷拍性愛片的悲慘經歷。

梁云菲說她以前曾交往某一任男朋友，兩人談戀愛談了大概2、3年，有次一起跑趴後，喝得醉醺醺的她，被男友帶去汽車旅館休息，也不知道男友趁她喝茫的時候，把兩人親密行為全都錄了下來。

前男友的偷拍行徑，讓好友A男也看不下去，在兩人分手後，告知梁云菲此事。梁云菲回憶當時情景，她說她當然很害怕，畢竟那時候還很年輕，更擔心性愛影片外流怎麼辦？後來在梁云菲的苦苦哀求下，A男幫她刪掉了前男友筆電鐘的影片。

梁云菲原以為這樣就沒事了，想不到事情過了3、4年，她一位許久沒聯絡的好姐妹突然打電話給她，「我和妳前男友結婚了，但是我在他電腦雲端看到妳的影片。」這也讓梁云菲恍然大悟，原來這幾年影片根本一直存在前男友的雲端。幸好最後影片是由梁云菲的好姐妹親自刪除，才不至於讓性愛片外流。

身材火辣的女星梁云菲（Nana）近日才在社群網站放閃寫下「找到了那個，不斷丟快樂給我的那個人」，認了目前正在熱戀中，對方年紀比她小，也是她第一次嘗試姊弟戀。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)