家中寵物走失，都會讓飼主焦急不已，一名網友撿到一隻走失的家貓後，擔心飼主找不到，便畫了「誰家貓掉了」傳單貼在電梯口，還貼心附上貓咪畫像，飼主也如願找回愛貓，但網友一看到貓咪本尊後全都笑翻，直呼這名好心人簡直是「靈魂畫家」。

網友在臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club》貼出照片，只見照片中好心人在電梯貼佈告，提醒飼主愛貓走失，佈告中寫著「誰家貓掉了？看到請到807領走」，更在下方寫上「長這樣」，畫上貓咪畫像，還貼心畫上「蛋蛋」，標註性別。

飼主靠著畫像光速找回愛貓，網友們看見本尊後全都笑翻，直說好心人根本靈魂畫家，畫得實在太傳神 (圖／貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club)

最終飼主靠著佈告成功找回愛貓，網友也貼出貓咪被飼主領回的照片，卻讓社團貓奴們笑翻，因為貓咪不僅跟畫像中長的一模一樣，連一臉不爽的表情也都如出一轍：「有夠傳神」、「這有94.87%像了」、「原來是靈魂畫家」、「整個眼神死」、「在捷運上看到直接爆笑，被旁邊當神經病看」、「好厭世的臉」。

(中時新聞網)