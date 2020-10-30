【美食家梁幼祥涉捲入變造海鮮產品有效日期一案，今（29日）獲判罪證不足無罪。（梁幼祥提供）】

有「台灣食神」稱號的美食家梁幼祥2016年遭控捲入變造海鮮產品有效日期案，台北地方法院今（29日）宣判梁罪證不足無罪，3年來的訴訟終於告一段落，梁幼祥鬆口氣地說：「希望未來還能對台灣的美食界多做一些專業的貢獻。」

這3年來，梁幼祥的許多代言、節目工作都因為這起案件被取消，在精神與金錢上都飽受損傷，他說：「我一開始就知道自己沒有罪，沒有從中圖利自己，起初被控訴的時候心情比較激動，任何一個人被冤枉、說不清楚的時候，都是最難過的時候。」

無罪判決出爐後，雖然總算沉冤昭雪，但仍然遲了一些，梁幼祥的母親於去年過世，未能讓母親等到宣判無罪的這天，梁幼祥說：「這案子拖這麼久，媽媽來不及看到宣判，是我一生最遺憾的事。媽媽在臨終時，還對我說『不要氣餒，媽媽相信你，以後交朋友要小心，但不要因為這件事而失去了幫助朋友的熱忱』，媽媽是很偉大的。」

因此，在得知無罪宣判後，梁幼祥第一時間便是跪在她的遺照前，獻了花果，向她呈述這個好消息，請她在天之靈能放心。

梁幼祥也提到，經過這次案件讓他學到，若被捲入任何案件，一定要找律師處理，「不要以為自己沒有罪就沒事，有時候不是你覺得自己說明白就會明白，還是要有法律的語言，不然很危險，律師的錢不能省。」

梁幼祥為故宮舉辦的國宴宴席而設計的精美料理。（梁幼祥提供）

梁幼祥以靈感來自朱銘著名作品「太極」所設計的皮蛋豆腐料理。（梁幼祥提供）

梁幼祥在美食界閱歷豐富也具影響力，因此許多人尊稱他為「食神」，他跨足報紙、書籍、電影、電視、報紙、音樂劇、雜誌等，也多次赴海外參與各項活動替台灣廚藝界爭光，有「觀光教父」之稱的前亞都麗緻大飯店董事長嚴長壽更曾讚他「能說能做能演」；在他過去替報紙寫專欄的日子裡，還有許多被他挖掘到的美食小吃攤一開始沒有店名，因考量讀者詢問，梁幼祥便自己替他們起名，如東門市場的羅媽媽米粉湯、圓山老崔蒸包、馬叔餅舖、張吳記麵餅舖等，到現在仍十分有名氣。

身為台灣第一個美食節目的主持人，也是最早將各大飯店廚師帶上節目做菜而發光發熱的推手，他對台灣美食推廣做出許多貢獻，包含近30年來擔任「中華美食展」節目策劃人、擔任推舉人促進台北市牛肉麵節、輔導夜市攤商、透過客委會輔導客家菜走向更國際化的風貌等等，甚至親自廚師上山為原住民舉辦衛生、做菜和經營民宿等講習。

洗刷污名後的梁幼祥沒有停下腳步休息，目前正緊鑼密鼓籌辦他所策劃明年將擴大舉辦的第3屆「環太平洋國際烹飪大賽」及第11屆「中華美食文化國際高峰論壇」，盼持續為台灣美食奉獻心力。

(中時 )