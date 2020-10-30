兩岸已進入「準戰爭狀態」，針對共軍對台採取軍事行動，美國軍事專家分析，共軍可能的4種軍事選項：島嶼封鎖、火力打擊、全面進攻、灰色地帶。他認為，問題還在於美國是否干預，以及干預的能力如何。

美國國防大學中國軍事事務研究中心主任孫飛在「2020年台灣在印太地區會議」線上研討中表示，共軍在人員和各種武器數量上，比台灣有顯著優勢。以往台軍占優的質量，共軍在某些領域也開始佔有優勢。

孫飛認為，除了加大針對台灣的所謂「灰色地帶」軍事活動選項之外，共軍對台採取軍事行動可能的三大選項，第一個選項是封鎖：但是建立封鎖線需要時間，可能需要幾週、甚至幾個月。這未必會導致台灣投降，尤其是外來勢力介入的情況下；第二個選項是空襲和導彈襲擊：這樣做的好處是，共軍可用大量不那麼精確的導彈。但是這會讓美國有時間向戰區部署更多部隊。

第三個選項是全面入侵：目前共軍似乎沒有足夠的軍事海運和空運能力。共軍必須派遣足夠的地面作戰部隊，以擊敗台灣的地面部隊，並在作戰過程中提供彈藥和其他補給。

(中時新聞網)