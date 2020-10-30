您可能聽過運動有助於預防老年癡呆的發生；但研究人員在追蹤4721名丹麥民眾的健康與工作習慣數長達十年後，發現工地粗工、挖土機駕駛與工廠工人等體力勞動人口，相較於從事辦公室工作的人而言，罹患癡呆症的比例高出55%。

《每日郵報》27日引述該研究報告指出，過去醫學界普遍認為運動可降低癡呆症發生的比例。但研究人員發現，藍領勞工在「幹體力活」時，往往磨損大腦、心臟、肌肉與關節，使得這類勞動成為「錯誤型態的耗損」。

換言之，運動與勞動是完全不一樣的事情。從是登山、慢跑、上健身房等「運動」，的確有助於預防癡呆症的發生；相對之下，在工地工作、駕駛怪手與工廠工人，其活動類型屬於「勞動」而非「運動」，容易造成心臟、大腦、肌肉與關節「錯誤耗損」，造成罹患癡呆的機率較靜態工作者高出55%。

因此，選擇正確的運動型態並避免勞動對身體帶來傷害，才能真正獲得運動帶來的好處。研究進一步發現，儘管長距離、長時間的散步、慢跑與騎自行車，恐會對下肢肌力不夠發達的人帶來跑者膝等傷害；但長距離低強度的運動型態，能將失智風險減半。

該研究主持人哥本哈根大學公共衛生專家尼爾森指出，傳統醫學界認為運動可以減少失智的可能性；研究結果卻顯示，這樣的論述必須建立在「良好」的體能鍛鍊之上，粗重工作的「體力勞動」反而帶來傷害。

尼爾森表示，這項研究結果有助於協助可能罹患癡呆症的高危險群，在記憶力衰退與思覺混亂之前，早期進行篩檢與投入治療，以獲得最大療效。

過去研究顯示，在失智症狀明顯出現的前10年，患者便可能已有輕微症頭的顯現。儘管許多國家已明令勞方必須採取改善員工健康的措施；但懂得利用這些措施與法律保障自己的人，往往是受過良好教育的勞工。

受過良好教育的勞工，往往做的是辦公室類型的靜態工作；相較之下，教育水平較差的，往往幹的是體力活，加上不懂得尋求法律保障，而導致負擔過重、傷痛與身體不適的結果，這也可解釋為何靜態工作的人失智風險較低。

「體力勞動」不僅增加失智的風險，也可能帶來高血壓、心臟血栓、心絞痛、心臟衰竭等心血管疾病。因此，研究團隊建議，如果體力類型的勞工想要「工作到70歲」，可透過肌力訓練來強化身體的能力。

(中時新聞網)